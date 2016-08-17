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    Родионов: «Спартак» еще ведет работу по приобретению новичков»

    Генеральный директор «Спартака» Сергей Родионов подчеркнул, что до закрытия трансферного окна клуб будет продолжать вести работу по приобретению новых игроков.

    «Трансферное окно еще продолжается, работа в клубе еще ведется по новым исполнителями. Не буду сейчас говорить о количестве и позициях», – приводит слова Родионова корреспондент «Бомбардира» Иван Адаменко.

    «Клуб доволен подписанными новичками, всеми тремя. Фернандо вообще может писать книжку об экспериментальном похудении», – добавил член совета директоров красно-белых Александр Жирков.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    17.08.2016 17:50
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +307

      shpilman 17 августа 2016, 22:54

      вот бы итальянскую оборону (при новом тренере возможно) так что есть шансы пару защитников урвать))))

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +3831

      Кинстифа 17 августа 2016, 18:22

      2 защитника и 1 нападающий.. это видят все... а купят снова полузащитника...
      Когда уже этот бардак закончится???

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