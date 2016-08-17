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    Каррера: «Рассчитываю со «Спартаком» на чемпионство»

    Новый главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился эмоциями после подписания контракта с красно-белыми.

    «Я рад, что руководство сделало ставку на меня. Тут заговорили, что довольны будут и медалями, но я рассчитываю на золото. Буду удовлетворен бронзой лишь в том случае, если соперники реально будут сильнее нас на поле.

    Кто войдет в тренерский штаб? Еще не знаю, пока останутся те, кто есть.

    «Спартак» делает правильно, что ставит перед собой только высокие цели. Мне нравится выигрывать, и я принял эту позицию клуба. Второе место через два-три года никто не вспомнит. Надо вписать клуб в историю золотыми буквами – стать чемпионами», – передает слова Карреры корреспондент «Бомбардира» Иван Адаменко.

    Почему назначение Карреры – очередной позор руководства «Спартака»

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.08.2016 17:29
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    Комментарии44
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      Рейтинг: +666

      vlad1969 18 августа 2016, 23:07

      ТЫ БОЛЕН!! думаю до конца первого круга тебя снимут. У федунчика всегда во всем виноват тренер

      0
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      Рейтинг: +20

      Spartak-Ekata 18 августа 2016, 11:34

      Ну что ж.....вперёд....Каррера....назад дороги нет....будем надеяться....всё получится....удачи....респект....

      0
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      Рейтинг: +11214

      alp 17 августа 2016, 22:28

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      спартак подтвердил свое звание самой цирковой команды премьер лиги )))

      -6
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      Рейтинг: +796

      Бестолковый 17 августа 2016, 21:09

      Каррера исполняет!!!
      Приключения итальянца в Москве, или "Ищи кабана там, где опадают желуди".

      0
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      Рейтинг: +191

      bafor 17 августа 2016, 20:56

      Каррерим!

      1
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      Рейтинг: +752

      апоголлл 17 августа 2016, 20:56

      нихуя загнул.хоть игру построй что-б команду не колбасило матч через матч

      -1
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      Рейтинг: +354

      valike35 17 августа 2016, 20:44

      Флаг тебе в руки, сказочник

      -1
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      Рейтинг: +112

      Apocalypse 17 августа 2016, 20:39

      Каррерим!

      -1
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      Рейтинг: +5175

      Каратель 17 августа 2016, 20:29

      ох сколько конебомжоты то слетелось,что своих новостей нет? кони-открытие стадиона отмечайте,бомжи-оплакивайте свой,ощущение что свои клубы вас не интересуют...вы как хохлы-непристанно следите за новостями в России,за Путиным,а то что в вашем огороде вам посрать

      2
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      Рейтинг: +300

      Zeff > Каратель 18 августа 2016, 01:41

      Спартак вызывает смех и плач одновременно.

      -1
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      Рейтинг: +5175

      Каратель > Zeff 18 августа 2016, 18:31

      за своим болотом следи

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      Рейтинг: +300

      Zeff > Каратель 18 августа 2016, 21:02

      Московское болото гораздо больше.

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      Рейтинг: +364

      Smoking_dog 17 августа 2016, 20:01

      каррера верим

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