Кириченко: «Уговаривали Баштуша остаться на два матча, но он отказался»

Исполняющий обязанности главного тренера «Ростова» Дмитрий Кириченко подтвердил, что защитник команды Баштуш в ближайшее время перейдет в «Лацио».

«Мы уговаривали Баштуша сыграть еще два матча, остаться в клубе до группового этапа Лиги чемпионов. Но он отказался, потому что опасался получить повреждение. Тем более, одна травма у него уже и впрямь была. Так что сейчас он проходит медицинское обследование перед переходом. Мы можем только поблагодарить его за время в «Ростове», – отметил Кириченко.