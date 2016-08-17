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  • Кириченко: «Уговаривали Баштуша остаться на два матча, но он отказался»

Кириченко: «Уговаривали Баштуша остаться на два матча, но он отказался»

17 августа 2016, 01:51
4

Исполняющий обязанности главного тренера «Ростова» Дмитрий Кириченко подтвердил, что защитник команды Баштуш в ближайшее время перейдет в «Лацио».

«Мы уговаривали Баштуша сыграть еще два матча, остаться в клубе до группового этапа Лиги чемпионов. Но он отказался, потому что опасался получить повреждение. Тем более, одна травма у него уже и впрямь была. Так что сейчас он проходит медицинское обследование перед переходом. Мы можем только поблагодарить его за время в «Ростове», – отметил Кириченко.

Источник: Чемпионат.ком
Лига чемпионов Аякс Ростов Баштуш Кириченко Дмитрий
Комментарии (4)
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Дон Посей
1471389926
Что ж, большому кораблю... Тем более он за сезон сыграл когда-то 3 игры..Сельмаш, держись! С ув.
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simoron81
1471402325
очень жаль
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андрей андреев
1471423903
У него с коленкой что то.Все равно мы его за копейки получили.И Лрло был класный,где сейчас?
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FanatSerj
1471438301
Спасибо за игры в Ростове и удачи в дальнейшей карьере. В Ростове этот состав будут помнить еще долго!
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