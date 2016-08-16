Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Тарасов: «Все новички заслужили вызов в сборную России»

16 августа 2016, 15:11
3

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов поделился впечатлениями от вызова в сборную России на ближайшие товарищеские матчи, а также высказал свое мнение насчет натурализации.

«Если бы работал с Черчесовым раньше, мог бы сказать – вызовет или нет. Я с ним не работал и не знал, чего ожидать. Каждый футболист ждет вызова в сборную, я не исключение. Конечно, очень рад и горжусь тем, что могу играть за сборную России. Для меня это престижно. Комментировать невызов Кокорина и Мамаева не буду, также как не комментировал выбор Леонида Слуцкого. Есть тренер, ему решать, кто ему нужен.

Что касается обилия новичков, то ребята заслужили этот вызов. Все фамилии не новые, эти игроки достойны выступать за сборную. «Ростов» всем доказал, что там есть футболисты хорошего уровня. Тренер решил что-то поменять, посмотрим, во что это выльется. Черчесову виднее, он подбирал игроков под себя. Мы со своей стороны сделаем все возможное, чтобы не подвести.

С Гилерме еще не общался, пока мне звонили только сестра, жена и мама. Я не удивляюсь, не радуюсь и не переживаю ни за кого. Есть список – значит так должно быть. Я живу сегодняшним днем. Натурализация? Давно говорю, что я против этих вещей. В сборной должны играть свои ребята. Но раз так сделали, то одно мое слово ничего не решает. При этом Фернандес защитник очень хорошего класса, в ЦСКА он много чего доказал. Надеюсь, и в сборной он закрепится, поможет.

Надеть футболку с Путиным на матч сборной? Когда я сделал это в «Локомотиве», мне просто захотелось выразить патриотизм, поддержку президенту и любовь к стране. Сейчас не думал об этом. Я не боюсь никаких штрафов и санкций, но в дальнейшим буду согласовывать такие вещи», – сказал Тарасов.

Источник: «Матч ТВ»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Локомотив Тарасов Дмитрий
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
aviator117
1471352843
До сборной тебе очень далеко!
Ответить
макс438
1471355801
Бузов бесит, только не пойму как футболист или как человек
Ответить
egrrr
1471361926
Да в товарищеские игры кого угодно могут взять, поэтому Бузов, хорош звездить, звезда,,,
Ответить
Главные новости
«Спартак» пытается купить двух игроков, свадьба Роналду, увольнение Станковича и другие новости
02:22
Генич выбрал желаемый клуб для Мостового
02:00
1
Луис Энрике назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
01:30
Бубнов спрогнозировал следующего тренера «Локомотива»
00:50
1
ЦСКА посоветовали подписать врага Месси
00:43
3
Эмери ответил на вопрос о «Спартаке» перед матчем за Суперкубок УЕФА
00:34
3
Дркушич близок к уходу из «Зенита» – известен его новый клуб
00:24
2
⚡️ Станковича уволили из «Црвены Звезды» после позора в Лиге чемпионов
00:12
4
Бубнов – о конфликте с Пальцевым: «Очень серьезные люди сказали, что такого больше не будет»
Вчера, 23:56
2
Фото37-летний Алексис Санчес нашел новый клуб
Вчера, 23:43
Все новости
Все новости
Экс-тренер Португалии и Бельгии Мартинес может возглавить еще одну топ-сборную
01:00
Стал известен новый главный тренер сборной Казахстана
7 августа
1
Бубнов выбрал команду для Слуцкого: «Там никто работать не хочет»
5 августа
6
Буффон отреагировал на связи Пирло с Россией – из-за них тренер не возглавил сборную Италии
2 августа
2
Олимпийский чемпион-2024 возглавил сборную Чехии
1 августа
ФотоМанчини высказался о возвращении в сборную Италии: «Постараюсь, чтобы болельщики меня простили»
30 июля
3
«Хороший мужик»: Мутко высказался о назначении Манчини главным тренером сборной Италии
28 июля
1
Мостовой оценил назначение Манчини в сборную Италии
28 июля
2
Стал известен новый главный тренер сборной Италии
24 июля
3
Гвардиола принял итоговое решение по сборной Италии
24 июля
3
Стало известно, какую команду может возглавить Гвардиола
20 июля
5
В рейтинге ФИФА сменился лидер после ЧМ-2026
20 июля
5
Инфантино пошутил про включение 208 сборных на ЧМ
12 июня
3
Луческу скрывал смертельный диагноз
12 апреля
Эмоциональное заявление Гаттузо об увольнении из сборной Италии
3 апреля
Принято окончательное решение по будущему Гаттузо в сборной Италии
3 апреля
3
Луческу перенес инфаркт миокарда
3 апреля
3
Буффон объявил об уходе из сборной Италии
2 апреля
1
Дель Пьеро жестко отреагировал на невыход сборной Италии на ЧМ-2026
2 апреля
5
Президент УЕФА прокомментировал невыход сборной Италии на ЧМ-2026
2 апреля
80-летний Луческу уволен из сборной Румынии
2 апреля
7
В Италии раскрыли подробности конфликта Доннаруммы с двумя боснийскими футболистами
2 апреля
1
Камоцци назвал причины кризиса в итальянском футболе
1 апреля
Пономарев одним словом описал невыход сборной Италии на ЧМ-2026
1 апреля
1
Реакция Капелло на невыход сборной Италии на ЧМ-2026
1 апреля
У Доннаруммы украли шпаргалку перед серией пенальти с Боснией и Герцеговиной
1 апреля
4
Доннарумма сделал заявление после невыхода сборной Италии на ЧМ-2026
1 апреля
6
Реакция Буффона на невыход сборной Италии на ЧМ-2026
1 апреля
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+