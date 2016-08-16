Тарасов: «Все новички заслужили вызов в сборную России»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов поделился впечатлениями от вызова в сборную России на ближайшие товарищеские матчи, а также высказал свое мнение насчет натурализации.

«Если бы работал с Черчесовым раньше, мог бы сказать – вызовет или нет. Я с ним не работал и не знал, чего ожидать. Каждый футболист ждет вызова в сборную, я не исключение. Конечно, очень рад и горжусь тем, что могу играть за сборную России. Для меня это престижно. Комментировать невызов Кокорина и Мамаева не буду, также как не комментировал выбор Леонида Слуцкого. Есть тренер, ему решать, кто ему нужен.

Что касается обилия новичков, то ребята заслужили этот вызов. Все фамилии не новые, эти игроки достойны выступать за сборную. «Ростов» всем доказал, что там есть футболисты хорошего уровня. Тренер решил что-то поменять, посмотрим, во что это выльется. Черчесову виднее, он подбирал игроков под себя. Мы со своей стороны сделаем все возможное, чтобы не подвести.

С Гилерме еще не общался, пока мне звонили только сестра, жена и мама. Я не удивляюсь, не радуюсь и не переживаю ни за кого. Есть список – значит так должно быть. Я живу сегодняшним днем. Натурализация? Давно говорю, что я против этих вещей. В сборной должны играть свои ребята. Но раз так сделали, то одно мое слово ничего не решает. При этом Фернандес защитник очень хорошего класса, в ЦСКА он много чего доказал. Надеюсь, и в сборной он закрепится, поможет.

Надеть футболку с Путиным на матч сборной? Когда я сделал это в «Локомотиве», мне просто захотелось выразить патриотизм, поддержку президенту и любовь к стране. Сейчас не думал об этом. Я не боюсь никаких штрафов и санкций, но в дальнейшим буду согласовывать такие вещи», – сказал Тарасов.