Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Рубин» не планирует расставаться с Рыжиковым, Кузьминым и Караденизом

    «Рубин» на своем официальном сайте разместил заявление, в котором опроверг слухи об уходе их клуба Сергея Рыжикова, Олега Кузьмина и Гекдениза Карадениза.

    «Не в правилах ФК «Рубин» комментировать различные домыслы и слухи, но в данном случае речь идет о лидерах команды и попытках нарушить ту семейную атмосферу, которой всегда славится наш клуб. Поэтому мы хотим подчеркнуть – Сергей Рыжиков, Гeкдениз Карадениз и Олег Кузьмин – патриоты клуба, сердце «Рубина», наша семья. Мы вместе прошли огонь, воду и медные трубы», – говорится в заявлении «Рубина».

    Источник: ФК «Рубин»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.08.2016 19:40
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 15 августа 2016, 20:40

      Это вообще полнейший бред.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +354

      valike35 15 августа 2016, 19:54

      автора заголовка панировать надо, грамотей хренов

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11