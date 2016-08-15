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Симонян: «Я выступаю за лимит на легионеров»

15 августа 2016, 08:50
24

Вице-президент РФС Никита Симонян заявил, что выступает за сохранение существующего в российском футболе лимита на легионеров.

– Мутко – активный сторонник лимита на легионеров. Газзаев выступает за его полную отмену. Чья позиция вам ближе?

– Ситуация двусторонняя. Капелло, например, был за лимит на легионеров. Но когда я спросил его: «Фабио, а если бы ты был тренером клуба, а не сборной?», он ответил, что был бы против лимита. Что касается моего мнения, то скажу так – в то время, когда я играл, каждый футболист должен был в каждом матче, на каждой тренировке доказывать свое право выходить в составе на следующую игру. А сейчас – есть российский паспорт, и ты в основе. Но даже при таких обстоятельствах я выступаю за лимит на легионеров. Приедет к нам Роналду? Бэйл? Большинство иностранцев, которые к нам едут, приезжают только с одной целью – заработать побольше денег.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Симонян Никита
Комментарии (24)
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Garrincha58
1471240452
как он уже всех достал не понимаю неужели этот хрыч еще до 100 лет там будет обитать
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никорос
1471240711
ЛИМИТ НА ДО ОТМЕНЯТЬ 100%
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Etiainen
1471241324
пора и ему уходить. а то под старость лет перечеркнет свои былые заслуги, которых было немало
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Chernyi Lis
1471242464
больные на голову все вы..вам бы посмотреть как играет тот или иной легионер по телеку..а сборную из кого собирать потом..?
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63_Camapa_63
1471243114
Легионеры приезжают за деньгами и это не секрет , а наши получают просто тупо за хождение пешком по полю и за российский паспорт за такие деньги трое негритят будут землю рыть. Наши должны доказывать своим умением что они сильные игроки основы а не ради паспорта выходить. Это сугубо мое личное мнение, но думаю что со мной многие согласятся
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Daxa09
1471243178
Сильными становятся среди сильных с этим лимитом наши футболисты как в санаторий он знает ему не надо вкладываться на поле и на тренировке каждый раз на все 110% нашим хватает 70% чтоб не потерять своё место в основе но реальность такова что ни один из наших футболистов не выдерживает таких нагрузок и скоростей какие в Европе просто посмотрите в каком темпе они весь матч играют и в каком у нас наши в оборону пешком возрождаются а они голопом
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zagrizlik
1471243633
Хотя бы 10+15 сделайте,уже будет подобие конкуренции,чем полное отсутствие. Черчесов уже сказал,что против лимита в нынешнем виде. А он тренер сборной.
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Sanches 1204
1471244099
Почему тогда легионеры пашут за свои деньги,а наши за такие же деньги спят на лавке??Я против лимита
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Grelas
1471244687
А я против лимита, я хочу зрелищного чемпионата!
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Добрый Фей
1471244887
Я то же против,тогда у нас может появится своя звезда а может и не одна..а так паспорт рф есть вот в пол ноги и бегают..Пусть игрой доказывают что могут в основе играть
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