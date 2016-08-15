Симонян: «Я выступаю за лимит на легионеров»

Вице-президент РФС Никита Симонян заявил, что выступает за сохранение существующего в российском футболе лимита на легионеров.

– Мутко – активный сторонник лимита на легионеров. Газзаев выступает за его полную отмену. Чья позиция вам ближе?

– Ситуация двусторонняя. Капелло, например, был за лимит на легионеров. Но когда я спросил его: «Фабио, а если бы ты был тренером клуба, а не сборной?», он ответил, что был бы против лимита. Что касается моего мнения, то скажу так – в то время, когда я играл, каждый футболист должен был в каждом матче, на каждой тренировке доказывать свое право выходить в составе на следующую игру. А сейчас – есть российский паспорт, и ты в основе. Но даже при таких обстоятельствах я выступаю за лимит на легионеров. Приедет к нам Роналду? Бэйл? Большинство иностранцев, которые к нам едут, приезжают только с одной целью – заработать побольше денег.