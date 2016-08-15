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    «Наполи» не будет приобретать Де Шильо и сосредоточится на переходе Кришито

    Руководство «Наполи» находится в поисках усиления позиции левого защитника. Сообщается, что неаполитанский клуб отказался от идеи приобретения у «Милана» Маттиа Де Шильо, чтобы сосредоточиться на переговорах с «Зенитом» о переходе Доменико Кришито. Отмечается, что прошлые предложения сине-бело-голубыми были отвергнуты, однако неаполитанцы все же надеются на положительный исход.

    В нынешнем сезоне Кришито провел за «Зенит» в РФПЛ три матча, в которых не отметился результативными действиями и заработал одну желтую карточку.

    Источник: Football Italia

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    15.08.2016 08:19
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 15 августа 2016, 12:13

      заменить его в зените некем - на этой позиции есть только жирков, но он уже возрастной и подвержен травмам

      1
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      Рейтинг: +286

      Добрый Фей 15 августа 2016, 10:04

      Кришито нормальный игрок,просто мотивации нет ,он давно уйти хочет вот и косячит чтоб продали....

      1
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      Рейтинг: +17365

      Garrincha58 15 августа 2016, 08:56

      Кришито давно уже не тот что был при Спаллетти, постоянно косячит

      2
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      Рейтинг: +148

      tambovchanin 15 августа 2016, 08:38

      надо отдавать пока предлагают на его место есть жирков да и смольников может сыграть,хоть какие то деньги выручим

      0
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      Рейтинг: +42

      Lb40 > tambovchanin 15 августа 2016, 13:52

      Молодежи нет,в в чем беда...
      Наши не тянут,а Родич уже за Крылья забивает...

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