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    Рейнгольд: «Надоело слушать разговоры про Бердыева. От Карреры в «Спартаке» будет больше толку»

    Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд поделился мнением о возможном назначении на пост главного тренера «Спартака» бывшего наставника «Ростова» Курбана Бердыева.

    «Честно говоря, мне надоело слушать разговоры на эту тему. Будто везут из топ-европейского клуба топ-игрока, спрятанного где-то в карете, чтобы никто не увидел. Уже надоело и противно, а журналисты только и говорят: «Бердыева видели здесь, а не видели там, Бердыев надел это, а там вот это». Ну, мы же серьезные люди! Нельзя об этом 24 часа в сутки на федеральном уровне говорить! Пора выходить, уважаемый Курбан Бердыев. Выходить и начинать работу.

    А вообще, откровенно говоря, я посмотрел две игры «Спартака» под руководством Массимо Карреры и буду не против, если тренерский штаб итальянца и продолжит дальше работу. Мне кажется, так толку больше будут. Почему? Потому что ребята уже начали играть и относиться к своей работе по-другому, Каррера уже многое поменял и изменил. Да, есть ошибки, но сейчас ребята уже переживают за то, что делают, сам итальянец весь в игре, он на поле с командой. Вижу, что итальянцы не просто деньги приехали заработать, но они всей душой болеют за свою работу и за команду.

    Всем понятно, что завтра-послезавтра будет объявлено о назначении Бердыева, но он придет со своим тренерским штабом, разогнав итальянца, а я бы этого не хотел. Нормально они работают. Поэтому вопрос с Бердыевым пора бы уже решить раз и навсегда», – сказал Рейнгольд.

    Источник: Rusfootball.info

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    14.08.2016 13:01
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    Комментарии27
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    • ...
      Рейтинг: +115

      slawianka 29 августа 2016, 17:29

      А ты конкретно против Бердыева , что можешь сказать? И , что можешь сказать за Карреру? Сравнить их хочешь "эксперт"?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 14 августа 2016, 23:07

      А старый-то прав!

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: -6

      Врач Зенита 14 августа 2016, 16:58

      Как врач недоклуба, завидую Великому Спартаку.
      Им очень повезло, не то что нашим миллионерам.)
      Со своим старикашкой, мы ничего не выиграем.

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11214

      alp > Врач Зенита 14 августа 2016, 19:07

      а чем спортак велик? )))

      0
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      Рейтинг: +88

      Valera-Verim 14 августа 2016, 16:47

      Дед , как погазывает статистика полный маразматик. Скок ему лет 99?

      0
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      Рейтинг: +3412

      FRZZ 14 августа 2016, 16:45

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Что за пидор... этот Рейнгольд???

      -6
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      Рейтинг: +40

      Salim73 14 августа 2016, 16:44

      Ты хреновый эксперт, мозги у тебя как у курицы. Забудьте типа про спартаковский футбол, он сейчас ничто,просто воздух. Ты явно гониш. Или лечись

      -1
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      Рейтинг: +889

      Krics 14 августа 2016, 16:41

      Леонидыч жжет, как был "всадник без головы" ни чего не меняется.

      0
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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 14 августа 2016, 16:23

      Совершенно не удивлюсь если у бердыева ничего не получится в спартаке. В спартаке были толковые тренеры(черчесов,эмери) и ничего из этого не получилось.

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      Рейтинг: +319

      семенчик 14 августа 2016, 15:53

      хорошо если итальянец останется

      0
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      Рейтинг: +5

      Tomsk1972 14 августа 2016, 15:01

      Всё будет заебок!

      0
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