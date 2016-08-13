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  • Арустамян: «В «Спартаке» Бердыев хочет видеть игроков «Ростова», а также Миранчука, Подберезкина и Могилевца»

Арустамян: «В «Спартаке» Бердыев хочет видеть игроков «Ростова», а также Миранчука, Подберезкина и Могилевца»

13 августа 2016, 16:50
20

Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян заявил, что возможный главный тренер «Спартака» Курбан Бердыев хочет видеть в московском клубе ряд игроков «Ростова», а также Алексея Миранчука, Павла Могилевца и Вячеслава Подберезкина.

«Бердыев пытается выбить себе максимальные условия с точки зрения своего окружения. По крайней мере, в начале недели одной из проблем между сторонами было то, что Курбан Бекиевич хотел привести шесть-семь человек из «Ростова». Это, конечно, было очень много для «Спартака». Клуб готов покупать игроков под Бердыева, но не готов это делать в таком объеме из одной команды. Логично и понятно.

Также на днях была информация о том, что «Спартак» хочет приобрести у «Локомотива» Алексея Миранчука. Это правда, но есть и другие кандидатуры. В частности, в списке потенциальных новичков у Бердыева значатся Вячеслав Подберезкин и Павел Могилевец. Тренер очень высоко ценит их троих, и клуб готов кого-то из этой тройки приобрести. Но основной упор, конечно, Бердыев собирается сделать на футболистах «Ростова», – сказал Арустамян.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Ростов Могилевец Павел Подберезкин Вячеслав Миранчук Алексей Бердыев Курбан
Комментарии (20)
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Мы Русские
1471097204
А не проще купить весь Ростов сразу?
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Joko21
1471097639
Переименовать Ростов в Спартак тогда уж
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Grag
1471100546
не выйдет ничего хорошего пока у руля Федун,хоть меняй тренеров ,хоть не меняй((
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Виталий1
1471100832
Вроде нормально всё! Только один нюанс - в этом случае необходимо Спартак переименовать в Ростов. Тогда будет всё честно.
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multiscan
1471100913
Переименовать "Спартак" в "Ростоспар" или "Спарторост" и всё будет хорошо.
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Boozman
1471101534
Задрал этот великий армянский инсайдер, у которого 99.99% его инсайдов не сбываются. А сейчас ему наверное сам дед лично сказал, кого хочет видеть в составе
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proekt
1471101725
Очень глупо, в таком объеме менять... куда оставшихся? + лимит...
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mi-racle
1471103678
ну нафиг они нужны
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Alex Flash
1471104866
А Зуева Мелкадзе Тимофеева отдадим забесплатно
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товрос
1471105473
Бердыев труханет как следует Федуна и будет наконец СПАРТАК чемпионом,только Спартаковского духа как мечтали там и близко не будет
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