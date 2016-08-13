Арустамян: «В «Спартаке» Бердыев хочет видеть игроков «Ростова», а также Миранчука, Подберезкина и Могилевца»

Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян заявил, что возможный главный тренер «Спартака» Курбан Бердыев хочет видеть в московском клубе ряд игроков «Ростова», а также Алексея Миранчука, Павла Могилевца и Вячеслава Подберезкина.

«Бердыев пытается выбить себе максимальные условия с точки зрения своего окружения. По крайней мере, в начале недели одной из проблем между сторонами было то, что Курбан Бекиевич хотел привести шесть-семь человек из «Ростова». Это, конечно, было очень много для «Спартака». Клуб готов покупать игроков под Бердыева, но не готов это делать в таком объеме из одной команды. Логично и понятно.

Также на днях была информация о том, что «Спартак» хочет приобрести у «Локомотива» Алексея Миранчука. Это правда, но есть и другие кандидатуры. В частности, в списке потенциальных новичков у Бердыева значатся Вячеслав Подберезкин и Павел Могилевец. Тренер очень высоко ценит их троих, и клуб готов кого-то из этой тройки приобрести. Но основной упор, конечно, Бердыев собирается сделать на футболистах «Ростова», – сказал Арустамян.