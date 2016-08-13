Жулиано немного пообщался на русском языке с пресс-службой «Зенита»

Новичок «Зенита» Жулиано немного пообщался с клубной пресс-службой на русском языке. Бразилец рассказал, как проходит его адаптация в Санкт-Петербурге. Напомним, хавбек стал автором первого забитого мяча сине-бело-голубых в сезоне, отличившись с пенальти в игре третьего тура против «Ростова» (3:2).

«Мне нравится Санкт-Петербург, красивый город. Я много не знаю. Всe ещe не нашeл квартиру, не могу снять, на следующей неделе буду смотреть. Будет полегче, когда семья будет здесь… и всe», – сказал Жулиано.