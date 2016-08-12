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    Кокорин, Жирков и Витсель выйдут с первых минут в матче с «Ростовом»

    Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Ростова» на матча третьего тура чемпионата России. Тренерский штаб петербургского клуба с первых минут на поле выпустит Аксель Витселя, а в нападение отрядит Александра Кокорина и Юрия Жиркова.

    «Зенит»: Лодыгин, Смольников, Нету, Гарай, Кришито, Жирков, Хави Гарсия, Маурисио, Витсель, Шатов, Кокорин.

    Запасные: М. Кержаков, Рудаков, Анюков, Джорджевич, Рязанцев, А. Кержаков, Ломбертс, Юсупов, Мак, Жулиано.

    «Ростов»: Джанаев, Терентьев, Баштуш, Навас, Новосельцев, Кудряшов, Нобоа, Калачeв, Гацкан, Полоз, Бухаров.

    Запасные: Медведев, Эзатолахи, Ковалeв, Байрамян, Ерохин.

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.08.2016 18:54
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +185

      Shinra 12 августа 2016, 18:57

      Четвертый матч подряд Кокорин в стартовом составе. А сколько трындели-то - "ну вот мы его наказали, в дубле теперь будет играть"...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Shinra 12 августа 2016, 18:59

      Это была сказка для(нехорошее слово).Они же нас за идиотов держат

      -3
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