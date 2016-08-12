«Бомбардир» запускает рейтинг доверия к источнику

Вам надоело, что ряд СМИ, новости с которых появляются на сайте, пишет слишком много недостоверного о вашей любимой команде, тогда вам надо будет внизу новости на вопрос «Вы доверяете этому источнику» ответить «Нет». Если же к данной новости и, соответственно, источнику претензий нет – ставьте «Да».

Это поможет нам в дальнейшем составить рейтинг доверия к различным СМИ, что скажется и на наполнении «Бомбардира»: кто будет находиться внизу списка оценок – практически перестанет попадать в ленту новостей. Функционал голосования реализован пока только на полной версии сайта. Позже он будет добавлен и на мобильную.

Вы можете попробовать данную функцию уже в этой новости. Доверяете ли вы «Бомбардиру»?

Важно: это не рейтинг отдельной новости, а оценка достоверности самого источника.