Данни: «Если не заиграю на прежнем уровне – уйду из «Зенита»

Полузащитник «Зенита» Мигель Данни, который продолжает восстанавливаться после тяжелой травмы, дал понять, что намерен как можно скорее вернуться на поле. Напомним, что португалец получил разрыв крестообразной связки колена в матче прошлого сезона против «Спартака».

– После того как вы в третий раз порвали «кресты», не возникало мыслей плюнуть на все, завершить карьеру и начать новую жизнь?

– В первый момент, когда это произошло, был ошарашен. Сразу решил узнать, что со мной. Сказали: «кресты». Потом долго думал, где оперироваться, много разговаривал с семьей. В этот период в голову приходили разные мысли… Но сейчас уверен, что хочу вернуться на поле. Настроен продолжать восстановление и упорно бороться за то, чтобы помогать команде в будущем.

– Помимо желания вернуться в футбол, есть ли другие стимулы?

– Самое важное для меня – вновь выходить на поле. Может быть, в «Зените», может быть, в другом клубе. Но если почувствую, что не могу выйти на прежний уровень, буду первым, кто поднимет руку и скажет: «Ребята, я не готов, мне лучше уйти».

– Не боитесь в таком случае того дня, когда вернетесь?

– Нет. Хорошо себя знаю: я боец, я очень сильный. Вернусь на поле и буду играть.