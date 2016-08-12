Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Данни: «Если не заиграю на прежнем уровне – уйду из «Зенита»

Данни: «Если не заиграю на прежнем уровне – уйду из «Зенита»

12 августа 2016, 01:51
37

Полузащитник «Зенита» Мигель Данни, который продолжает восстанавливаться после тяжелой травмы, дал понять, что намерен как можно скорее вернуться на поле. Напомним, что португалец получил разрыв крестообразной связки колена в матче прошлого сезона против «Спартака».

– После того как вы в третий раз порвали «кресты», не возникало мыслей плюнуть на все, завершить карьеру и начать новую жизнь?

– В первый момент, когда это произошло, был ошарашен. Сразу решил узнать, что со мной. Сказали: «кресты». Потом долго думал, где оперироваться, много разговаривал с семьей. В этот период в голову приходили разные мысли… Но сейчас уверен, что хочу вернуться на поле. Настроен продолжать восстановление и упорно бороться за то, чтобы помогать команде в будущем.

– Помимо желания вернуться в футбол, есть ли другие стимулы?

– Самое важное для меня – вновь выходить на поле. Может быть, в «Зените», может быть, в другом клубе. Но если почувствую, что не могу выйти на прежний уровень, буду первым, кто поднимет руку и скажет: «Ребята, я не готов, мне лучше уйти».

– Не боитесь в таком случае того дня, когда вернетесь?

– Нет. Хорошо себя знаю: я боец, я очень сильный. Вернусь на поле и буду играть.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Данни
Комментарии (37)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
bumer_moscow
1470967079
На пенсию пора
Ответить
REDWHITE_
1470979603
Данни уважуха, но с футболом пора завязывать.
Ответить
С-Пб on-line
1470980719
Данни молодчага! Здоровья тебе!
Ответить
valencia 45
1470981847
Врядли заиграет
Ответить
bolela_16
1470983521
Удачи в на другом поприще...
Ответить
firs04
1470985922
Не заиграет. Возраст скажется
Ответить
zarya-lk72
1470986726
Здоровья и скорейшего выздоровления !!! "ЗЕНИТ" ждёт - опыт нужен команде !!!
Ответить
ЖОРРО
1470987399
Мигель умница!!!Удачи тебе!
Ответить
aleksander
1470990276
Здоровья тебе наш капитан!!!! скорейшего возвращения!!!
Ответить
bzfar
1470990861
Один из самых ярких персонажей в истории российского футбола. Здоровья и возвращения на прежний уровень!
Ответить
Главные новости
«Спартак» пытается купить двух игроков, свадьба Роналду, увольнение Станковича и другие новости
02:22
Генич выбрал желаемый клуб для Мостового
02:00
1
Луис Энрике назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
01:30
Бубнов спрогнозировал следующего тренера «Локомотива»
00:50
1
ЦСКА посоветовали подписать врага Месси
00:43
2
Эмери ответил на вопрос о «Спартаке» перед матчем за Суперкубок УЕФА
00:34
2
Дркушич близок к уходу из «Зенита» – известен его новый клуб
00:24
2
⚡️ Станковича уволили из «Црвены Звезды» после позора в Лиге чемпионов
00:12
3
Бубнов – о конфликте с Пальцевым: «Очень серьезные люди сказали, что такого больше не будет»
Вчера, 23:56
2
Фото37-летний Алексис Санчес нашел новый клуб
Вчера, 23:43
Все новости
Все новости
Слуцкий возмущен трансферами иностранных игроков ЦСКА: «Я просто не понимаю»
01:40
Эмери ответил на вопрос о «Спартаке» перед матчем за Суперкубок УЕФА
00:34
2
Дркушич близок к уходу из «Зенита» – известен его новый клуб
00:24
2
Бубнов – о конфликте с Пальцевым: «Очень серьезные люди сказали, что такого больше не будет»
Вчера, 23:56
2
У «русского Холанда» есть варианты в Москве и Португалии
Вчера, 23:19
1
ВидеоЛивай Гарсия забил в первом матче после ухода из «Спартака»
Вчера, 23:08
4
Новая информация о 73-летнем Бердыеве в «Локо»
Вчера, 22:58
1
Карпукас переходит в «Зенит»: подробности
Вчера, 22:44
2
«Зенит» намерен перехватить трансферную цель «Спартака»
Вчера, 22:22
1
Россия может осенью сыграть со второй сборной мира
Вчера, 21:21
7
Смородская спрогнозировала, как «Локомотив» выступит в сезоне РПЛ-2026/27
Вчера, 20:58
«Спартак» может выкупить Дегтева и отдать его в аренду другому клубу РПЛ
Вчера, 20:38
7
«Спартак» готов заплатить 200 миллионов рублей за вратаря из Первой лиги
Вчера, 19:57
15
Ташуев вынес вердикт Батракову
Вчера, 19:42
5
ЦСКА – о словах Генича: «Странное заявление»
Вчера, 19:35
1
Кафельников ответил Скоулзу, сказавшему, что футбол тяжелее тенниса
Вчера, 19:26
2
Слуцкий не захотел возвращаться в ЦСКА
Вчера, 19:14
4
ВидеоГенич прокомментировал голевую ошибку Агкацева
Вчера, 18:50
Реакция Семина на провальные результаты «Локомотива» в новом сезоне
Вчера, 18:42
1
«Спартак» предложил 8 миллионов за игрока «Ахмата»
Вчера, 18:33
12
В ЦСКА подтвердили переговоры с европейским клубом по Баринову: «Но в итоге не срослось»
Вчера, 18:18
2
Акинфеев охарактеризовал Кисляка
Вчера, 17:48
3
Заявление о будущем самого дорогого футболиста в истории «Спартака»
Вчера, 17:25
17
«Враг сам себе»: Орлов разнес «Зенит» за поражение от «Родины»
Вчера, 16:59
13
Гендиректор ЦСКА раскрыл функционал Гинера: «Расслабиться не дает»
Вчера, 16:51
2
Президент РПЛ оценил возвращение Латышонка в «Балтику» транзитом через третий клуб
Вчера, 16:45
Слуцкий – о Баринове: «Кажется ли вам случайным, что единственную победу в сезоне ЦСКА одержал, когда он был болен?»
Вчера, 16:29
6
В ЦСКА объяснили, почему не назначили Шварца
Вчера, 16:16
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+