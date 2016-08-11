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  • Казаченок: «В 18 лет у Кержакова была «физика», сравнимая с лучшими игроками «Зенита» на тот момент»

Казаченок: «В 18 лет у Кержакова была «физика», сравнимая с лучшими игроками «Зенита» на тот момент»

11 августа 2016, 18:18
3

Экс-игрок «Зенита» и сборной СССР Владимир Казаченок поделился воспоминаниями о том, как в бытность тренером «Светогорца» он направил игроков своей команды на диагностику функциональных возможностей в университет Лесгафта. По его словам, уже тогда нынешний форвард сине-бело-голубых Александр Кержаков, выступавший в то время в светогорской команде, по физическим показателям в свои 18 лет не уступал лучшим футболистам основного состава петербуржцев.

– В конце 2000-го я договорился с научной группой из университета Лесгафта об углубленной диагностике функциональных возможностей игроков «Светогорца». Оценивали выносливость, силу, способности мышц выдерживать нагрузку – куча показателей. В заключение писали общую оценку. В том же университете обследовали «Зенит». Захотел сравнить. Доступ к их данным был закрыт, но я все же до них добрался.

– Каким образом?

– У меня с научной бригадой отношения были хорошие, уговорил втихаря мне результаты зенитовцев показать. Юрий Морозов об этом не знал.

– И что увидели?

– Показатели Саши Кержакова уже тогда были на уровне трех лучших игроков «Зенита».

– Ничего себе!

– Кроме него в «Светогорце» еще человека четыре по функциональным возможностям «Зениту» полностью соответствовали. Но исследование не зря называлось углубленным. Заключение по Кержакову говорило о том, что у него еще огромный потенциал. И пределов ему не видно.

– Что сказали Морозову, когда привели к нему в «Зенит» 18-летнего паренька?

– Дал гарантию, что Саша к нагрузкам готов и на тренировках у Андреича не «ляжет». Кержакову говорил то же самое, поэтому и предупреждал, чтобы на поблажки не рассчитывал. Но я сказал Морозову, что отдаю Кержакова только в основной состав. Иначе он мне и самому нужен: «Светогорцу» предстоял дебют во втором дивизионе, а в составе – 17-18-летние ребята.

Источник: Еженедельник «Футбол»
Россия. Премьер-лига Зенит Кержаков Александр Казачёнок Владимир
Комментарии (3)
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Taps
1470929820
Кержакову старшему пора в Москву в Думу депутатом. Там его не хватает.
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sold93
1470932598
но если вспомнить, что тогда представлял из себя Зенит (хотя и не далеко ушел), то не фиг и достижение
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