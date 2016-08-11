Луческу: «Уход Бердыева не ослабит «Ростов»

По мнению наставника «Зенита» Мирчи Луческу, уход Курбана Бердыева из «Ростова» не ослабит команду. Об этом он заявил в преддверии матча 3-го тура чемпионата России с ростовчанами.

– Уход Бердыева может расслабить «Зенит»?

– Он оставил хорошую игру, хорошую команду. Не думаю, что несколько дней что-то изменят. Ростовчане попытаются показать, что они остаются сильной командой. А у нас есть обязанность взять реванш за последнее крупное поражение от«Ростова». Все футболисты знают об этом.