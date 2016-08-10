Жена Алиева: «Саша говорит, что я наркоманка, а наркотики мне дает Милевский»

Татьяна Алиева рассказала о том, как проходит ее бракоразводный процесс с экс-игроком «Локомотива» и «Анжи» Александром Алиевым.

«Саша говорит, что я наркоманка, а наркотики мне дает Артем Милевский – это же в голове не укладывается! Я никогда в жизни не принимала наркотики и готова пройти любые тесты и экспертизы, которые могут это подтвердить.

Я сказала об этом Артему, плакала, он пытался меня успокоить. Обращалась даже к президенту «Динамо» Игорю Суркису, который раньше имел большое влияние на Сашу, – он тоже только руками разводит.

Я добросовестно занимаюсь детьми, поскольку нанять няню нет финансовой возможности, собираю дочку в школу. Я готова идти работать, но на кого оставлю пятилетнего Артема и шестилетнюю Алину, которая занимается танцами? Кто угодно из моих друзей может рассказать, сколько времени я провожу с детьми.

Саша же никакого участия в воспитании ребят не принимает – ни морального, ни материального. Только угрожает, что заберет их, но видно же, что они ему не нужны! Алименты он не платит.

У моего пока еще мужа огромные долги. Я продала квартиру, чтобы помочь ему погасить часть из них. Я знаю, что у Саши роман с другой женщиной. Мои друзья их видели в Киеве вместе.

Насколько мне известно, эта женщина достаточно состоятельная, ездит на автомобиле «Феррари», находится в разводе и воспитывает троих детей. Получается, Алиев занимается чужими отпрысками, забывая о своих собственных. Подозреваю, что он закрутил роман из-за денег, рассчитывая, что новая пассия покроет все его долги.

12 августа нас окончательно разведут в судебном порядке. Я не хочу иметь ничего общего с этим человеком», – заявила Алиева.