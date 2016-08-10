Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Жена Алиева: «Саша говорит, что я наркоманка, а наркотики мне дает Милевский»

Жена Алиева: «Саша говорит, что я наркоманка, а наркотики мне дает Милевский»

10 августа 2016, 21:08
15

Татьяна Алиева рассказала о том, как проходит ее бракоразводный процесс с экс-игроком «Локомотива» и «Анжи» Александром Алиевым.

«Саша говорит, что я наркоманка, а наркотики мне дает Артем Милевский – это же в голове не укладывается! Я никогда в жизни не принимала наркотики и готова пройти любые тесты и экспертизы, которые могут это подтвердить.

Я сказала об этом Артему, плакала, он пытался меня успокоить. Обращалась даже к президенту «Динамо» Игорю Суркису, который раньше имел большое влияние на Сашу, – он тоже только руками разводит.

Я добросовестно занимаюсь детьми, поскольку нанять няню нет финансовой возможности, собираю дочку в школу. Я готова идти работать, но на кого оставлю пятилетнего Артема и шестилетнюю Алину, которая занимается танцами? Кто угодно из моих друзей может рассказать, сколько времени я провожу с детьми.

Саша же никакого участия в воспитании ребят не принимает – ни морального, ни материального. Только угрожает, что заберет их, но видно же, что они ему не нужны! Алименты он не платит.

У моего пока еще мужа огромные долги. Я продала квартиру, чтобы помочь ему погасить часть из них. Я знаю, что у Саши роман с другой женщиной. Мои друзья их видели в Киеве вместе.

Насколько мне известно, эта женщина достаточно состоятельная, ездит на автомобиле «Феррари», находится в разводе и воспитывает троих детей. Получается, Алиев занимается чужими отпрысками, забывая о своих собственных. Подозреваю, что он закрутил роман из-за денег, рассчитывая, что новая пассия покроет все его долги.

12 августа нас окончательно разведут в судебном порядке. Я не хочу иметь ничего общего с этим человеком», – заявила Алиева.

Источник: «Комсомольская правда»
Украина. Премьер-Лига Алиев Александр
Комментарии (15)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
marslond
1470852931
Жаль, в Локомотиве феерил, был хорошим футболистом.
Ответить
olic29ivica
1470856551
Че вы бабу слушаете
Ответить
Asbjorn
1470857284
Да что милевский что алиев давно уже с футболом завязали
Ответить
Pablo Aimar
1470858180
да уж.. скатился. а как за Локо штрафные клал в своё время - "Алиевки" с 30-40 метров!
Ответить
yurdin
1470858463
Перевоплощение.Был Александром,когда играл в футбол.После того,как перестал играть,стал Альфонсом.
Ответить
Chernyi Lis
1470858676
беги от такого..футбол ему тоже не светит..у него другое в башке..
Ответить
erofey83
1470858687
история совсем не весёлая, но приплетённый сюда Милевский... теперь любой футболист свои косяки может вешать на Милевского))
Ответить
druga7
1470862841
Это ж надо сколько денег профукать что бы залезть в долги у них тогда в Динамо были зарплаты от 25-50 тыс.уе в месяц. Куда можно было потратить все бабло ! ! ! Это придурок.
Ответить
Nesterenko
1470863212
Это футбольная новость? Бомбардир, добавьте пожалуйста возможность писать комментарии непосредственно админу, чтобы он услышал, что говорят вот про такие "футбольные статьи и новости" обычные болельщики! Это что вообще за новость такая? Меня футбол интересует, а не алименты Алиева!!!!
Ответить
richi
1470890289
Милевский наркодилер?
Ответить
Главные новости
«Спартак» пытается купить двух игроков, свадьба Роналду, увольнение Станковича и другие новости
02:22
Генич выбрал желаемый клуб для Мостового
02:00
1
Луис Энрике назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
01:30
Бубнов спрогнозировал следующего тренера «Локомотива»
00:50
1
ЦСКА посоветовали подписать врага Месси
00:43
2
Эмери ответил на вопрос о «Спартаке» перед матчем за Суперкубок УЕФА
00:34
2
Дркушич близок к уходу из «Зенита» – известен его новый клуб
00:24
2
⚡️ Станковича уволили из «Црвены Звезды» после позора в Лиге чемпионов
00:12
3
Бубнов – о конфликте с Пальцевым: «Очень серьезные люди сказали, что такого больше не будет»
Вчера, 23:56
2
Фото37-летний Алексис Санчес нашел новый клуб
Вчера, 23:43
Все новости
Все новости
Украинец Забарный из «ПСЖ» переключился с футбола на другой вид спорта
30 июля
6
«Болонья» Тедеско подписала украинского форварда
30 июля
1
Шевченко перестал общаться с Пирло из-за России
30 июля
4
Стало известно, почему экс-игрок Украины Милевский стал алкоголиком и наркоманом
4 июля
6
ФотоСмолов сделал фото с бывшим украинским партнером
22 июня
10
Тимощук отреагировал на лишение себя всех званий и регалий на Украине
15 июня
9
Несколько игроков РПЛ внесены в базу «Миротворца»
11 июня
9
Захарова прокомментировала просьбу Украины не допускать российские команды: «Лучше бы написали в ФИФА и УЕФА, сколько детей они убили»
6 июня
4
Усик назвал российского спортсмена лучшим в истории
21 мая
21
4-кратный чемпион России в составе «Зенита» завершил карьеру
16 мая
7
Еще один экс-игрок сборной России попал в базу «Миротворца»*
14 мая
5
«Шахтер» стал чемпионом Украины и попал в общий этап Лиги чемпионов
11 мая
Сборную Украины впервые возглавит иностранец
4 мая
3
Лига конференций. «Шахтер» под руководством экс-игрока «Барсы» уступил в Польше клубу АПЛ (1:3)
1 мая
6
Реакция Колоскова на слова Михайличенко об отказе играть за сборную России
29 апреля
4
«Я засмеялся»: украинец Михайличенко рассказал об отказе играть за сборную России
29 апреля
8
Киевское «Динамо» совершило героический камбэк, выиграв в гостях с 1:4
27 апреля
6
Реакция РФС на слова Шевченко о недопуске России
25 апреля
34
Мостового внесли в базу «Миротворца»*
18 апреля
15
«Шахтер» вышел в полуфинал еврокубка
16 апреля
3
⚡️ Умер Мирча Луческу – экс-тренеру «Зенита» было 80 лет
7 апреля
23
Шевченко прокомментировал провал Украины в отборе ЧМ-2026
28 марта
18
Сборную Украины ограбили в Европе
27 марта
26
ФотоВыступающий против снятия бана с России Шевченко навестил «Милан»
14 марта
4
Мудрик тренируется с любителями
6 марта
«Александрия» – «Оболонь»: прогноз и ставки на матч 23 февраля 2026 с коэффициентом 1.48
6 марта
Зиньковский отказал украинскому топ-клубу в 2020 году: «Почему-то не тянуло»
5 марта
4
Экс-тренер «Шахтера» Фонсека возмущен стремлением ФИФА вернуть Россию
25 февраля
13
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+