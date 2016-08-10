Семин и Лоськов могут вернуться в «Локомотив»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков дал понять, что железнодорожники рассматривают возможность возвращения в московский клуб Юрия Семина и Дмитрия Лоськова.

– Кандидатуру главного тренера обсуждали?

– Мое мнение – главного тренера должен назначать президент клуба. Совет директоров не должен в это вмешиваться. Если этим будет заниматься совет директоров, то тогда зачем нам нужны люди, которые занимаются спортивным направлением. По поводу нового специалиста никаких разговоров не вели и не будем.

– Может ли в клуб вернуться Юрий Семин?

– Переговорим с новым руководством клуба. Я считаю, что опыт Юрия Павловича нужно использовать. Поговорю с ним по этому поводу.

– Семину будет предложена должность вице-президента?

– Пусть руководители клуба примут решение. Опыт Юрия Павловича должен быть использован, как и других ветеранов и знаковых людей для клуба. Это правильно. Так делается в западных командах.

– Значит, и до Лоськова может очередь дойти?

– Посмотрим.