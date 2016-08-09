Хохлов: «Возвращение Семина в «Локомотив» весьма вероятно»

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Хохлов прокомментировал слухи о возможном возвращении Юрия Семина на пост главного тренера московского клуба.

«Сложно сказать, с чем связано решение Игоря Черевченко покинуть «Локомотив». Возможно, это связано с перестановками в руководстве или с другими делами внутри клуба. Могу сказать точно, что решение принято не на эмоциях после упущенной победы в матче с «Томью». Бывают разные игры, в том числе неудачные, обидные поражения. Необходимо быть в курсе проблем внутри команды, чтобы понять причину ухода Черевченко.

Теперь руководство «Локомотива» должно думать, кого назначить новым главным тренером. Кандидатура Юрия Семина? Безусловно, Юрий Павлович для железнодорожников далеко не чужой человек. Это его родная команда. Вполне вероятно его приглашение в команду после ухода Ольги Смородской из «Локомотива», – отметил Хохлов.