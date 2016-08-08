Глушаков: «Я с Бердыевым ни разу не общался, но результаты показывают его класс»

Капитан «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал слухи о возможном назначении Курбана Бердыева на пост главного тренера команды.

«Я с ним никогда не работал, но результаты доказывают класс и опыт тренера. Раз эти команды выигрывали, значит, хороший специалист. Пока больше ничего не могу о нем сказать, я с ним даже не общался ни разу в жизни. Многие ребята по «Ростову» рассказывают, тот же Сослан Джанаев, он про Бердыева говорил только положительное. И Семак много рассказывал, всегда все хорошее», – заявил Глушаков.