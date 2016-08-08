Еременко: «У «Оренбурга» семь человек стояли в защите»

Полузащитник ЦСКА Роман Еременко прокомментировал победу над «Оренбургом» (1:0) во 2-м туре Премьер-лиги.

– Конечно, погода была очень жаркой, но это не оправдание. Сопернику тоже было жарко. Они здорово бились, защищались. Хорошо, что удалось забить в конце.

– Какую установку перед матчем и в перерыве давал Леонид Слуцкий?

– Мы знали, что они будут глубоко защищаться, так что надо было быстрее двигать мяч, стараться находить зоны в защите. Было тяжело.

– Что именно не получалось? Казалось, что атака глохла на стадии последнего паса.

– Да, концовки атак не удавались, но у них семь человек стояли в защите. Но в конце получилось.

– Тебе удался потрясающий удар. Вспомни, пожалуйста, этот эпизод.

– Марио подал, и я видел, что мяч летит на Понтуса, а он очень хорошо играет головой и сбрасывает. Ожидал, что сбросит мне, а там надо было просто хорошо попасть в угол.