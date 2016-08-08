Черевченко встретился с Мещеряковым и Корнеевым, но своего решения не поменял

Руководство «Локомотива» пытается отговорить главного тренера команды Игоря Черевченко уходить в отставку. Сегодня стало известно, что наставник железнодорожников написал заявление, но в клубе не намерены расставаться с молодым специалистом.

С Черевченко провели встречу глава совета директоров клуба Анатолий Мещеряков и будущий спортивный директор клуба Игорь Корнеев. Но даже после этого разговора Черевченко своего решения не поменял.

Сообщается, что кроме неудачного матча с «Томью» во втором туре российской Премьер-лиги (2:2), на решение Черевченко повлиял тот факт, что клуб не смог оперативно решить вопрос с приглашением на должность тренера вратарей Заура Хапова.