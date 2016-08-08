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    Мещеряков: «Клуб уговаривает Черевченко остаться»

    Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков рассказал подробности возможной отставки наставника команды Игоря Черевченко, о чем стало известно сегодня.

    «Такое желание (подать в отставку) у Черевченко есть. Мы его сейчас уговариваем (остаться). Думаем, это эмоциональное решение после вчерашнего матча. Но каждый человек принимает решение сам. Если в конце концов он примет такое решение, значит мы, к сожалению, должны будем его удовлетворить», – рассказал Мещеряков.

    Черевченко входит в тренерский штаб «Локомотива» с 2008 года. В июне прошлого года он официально возглавил клуб.

    Источник: Р-Спорт

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    08.08.2016 16:42
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +263

      Саладин 8 августа 2016, 17:06

      Гоша, оставайся, пожалуйста!

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