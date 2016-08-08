Мещеряков: «Клуб уговаривает Черевченко остаться»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков рассказал подробности возможной отставки наставника команды Игоря Черевченко, о чем стало известно сегодня.

«Такое желание (подать в отставку) у Черевченко есть. Мы его сейчас уговариваем (остаться). Думаем, это эмоциональное решение после вчерашнего матча. Но каждый человек принимает решение сам. Если в конце концов он примет такое решение, значит мы, к сожалению, должны будем его удовлетворить», – рассказал Мещеряков.

Черевченко входит в тренерский штаб «Локомотива» с 2008 года. В июне прошлого года он официально возглавил клуб.