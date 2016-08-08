Колыванов: «Рубин» должен был возглавить российский тренер»

Бывший нападающий сборной России Игорь Колыванов отметил, что «Рубин» с нынешним своим уровнем футбола потенциально не может претендовать на попадание в шестерку лучших команд РФПЛ.

«По составу «Рубин» должен претендовать на места в первой половине таблицы. Не знаю, ставят ли они задачу быть в тройке или в Лиге Европы, но команда эта сейчас весьма добротна и точно должна быть в восьмерке сильнейших.

Посмотрел в субботу на состав «Рубина»: действительно, в «старте» и на лавке у команды было 11 легионеров. Не знаю, зачем столько иностранцев, но вдруг это какая-то супертактика казанцев. Может быть, они хотят кому-то что-то доказать... Короче говоря, точного ответа у меня тут нет. Но по субботней игре с «Арсеналом» «Рубин» не выглядел командой, которая борется хотя бы за пятое-шестое место в нашем чемпионате. В любом случае считаю, что «Рубин» должен был возглавить российский тренер», – заявил Колыванов.