МЛС. Джовинко оформил хет-трик за «Торонто»

В МЛС прошли очередные матчи регулярного чемпионата. «Торонто» на своем поле принимал «Нью-Инглэнд Революшн». Хозяева победили с крупным счетом, в составе которых хет-трик на свое имя записал Себастьян Джовинко.

МЛС. Регулярный чемпионат

Ди-Си Юнайтед – Филадельфия – 2:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Кемп, 16; 1:1 – Барнетта, 45+1; 1:2 – Понтиус, 57; 2:2 – Бирнбом, 90+4

Монреаль – Хьюстон – 1:0 (0:0)

Гол: Манкозу, 76

Торонто – Нью-Инглэнд Революшн – 4:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Джовинко, 20; 2:0 – Джовинко, 29; 3:0 – Джовинко, 76 (пенальти); 3:1 – Барнбери, 88; 4:1 – Алтидор, 90+3

Колорадо – Ванкувер – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Хэрстон, 44; 2:0 – Баджи, 60

​Реал Солт-Лейк – Чикаго – 3:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Гарсия, 14, 2:0 – Моралес, 28 (пенальти); 2:1 – Альварес, 58; 3:1 – Моралес, 64