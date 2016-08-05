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  • Московское «Динамо» встретится с «Балтикой» в 1/32 финала Кубка России

Московское «Динамо» встретится с «Балтикой» в 1/32 финала Кубка России

5 августа 2016, 13:11
3

Сегодня состоялась жеребьевка матчей 1/32 финала Кубка России. Игры пройдут 24-25 августа.

«Балтика» – «Динамо» Москва
«Динамо» Санкт-Петербург/»Долгопрудный» – «Тосно»
«Текстильщик»/»Солярис» – «Химки»
«Торпедо «Владимир/ЦРФСО – «Шинник»
«Торпедо» Москва/»Динамо» Брянск – «Мордовия»
«Витязь»/»Калуга» – «Тамбов»
«Металлург» Липецк/»Энергомаш» – «Кубань»
«Афипс»/»Черноморец» – «Факел»
«Биолог»/СКА Ростов – «Спартак» Нальчик
«Легион-Динамо»/»Машук-КМВ» – «Волгарь»
КАМАЗ/»Челябинск» – «Нефтехимик»
«Волга» Ульяновск/»Сызрань-2003» – «Сокол»
«Динамо» Барнаул – «Енисей»
«Тюмень» – «Сибирь»
«Сахалин» – СКА Хабаровск
«Чита» – «Луч-Энергия».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Кубок Динамо Балтика
Комментарии (3)
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FanatSerj
1470401544
О кстати, точно кубок же еще есть. Любопытно будет посмотреть на Динамо с командами РПЛ. По фамилиям то состав точно ослаб, а вот по пережратости точно есть улучшения.
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Polilux
1470489550
Нужна победа!
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