Московское «Динамо» встретится с «Балтикой» в 1/32 финала Кубка России

Сегодня состоялась жеребьевка матчей 1/32 финала Кубка России. Игры пройдут 24-25 августа.
«Балтика» – «Динамо» Москва
«Динамо» Санкт-Петербург/»Долгопрудный» – «Тосно»
«Текстильщик»/»Солярис» – «Химки»
«Торпедо «Владимир/ЦРФСО – «Шинник»
«Торпедо» Москва/»Динамо» Брянск – «Мордовия»
«Витязь»/»Калуга» – «Тамбов»
«Металлург» Липецк/»Энергомаш» – «Кубань»
«Афипс»/»Черноморец» – «Факел»
«Биолог»/СКА Ростов – «Спартак» Нальчик
«Легион-Динамо»/»Машук-КМВ» – «Волгарь»
КАМАЗ/»Челябинск» – «Нефтехимик»
«Волга» Ульяновск/»Сызрань-2003» – «Сокол»
«Динамо» Барнаул – «Енисей»
«Тюмень» – «Сибирь»
«Сахалин» – СКА Хабаровск
«Чита» – «Луч-Энергия».
Источник: Бомбардир.ру