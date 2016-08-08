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    РФПЛ. «Спартак» обыграл «Крылья», «Краснодар» разгромил «Терек»

    В понедельник, 8 августа, двумя матчами завершился 2-й тур Премьер-лиги. «Спартак» после вылета из Лиги Европы минимально обыграл «Крылья Советов». Единственный гол в этой встрече провел Андрей Ещенко.

    «Краснодар» на своем поле разгромил «Терек», забив четыре мяча в ворота соперника. Дублем отличился Федор Смолов, еще по голу на счету Ари и Вандерсона.

    Чемпионат России. РФПЛ. 2-й тур

    Краснодар – Терек (Грозный) – 4:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Смолов, 33; 2:0 – Ари, 54; 3:0 – Смолов, 77; 4:0 – Вандерсон, 88.

    Краснодар: Крицюк, Енджейчик, Сигурдссон, Гранквист, Петров, Каборе, Перейра (Ахмедов, 69), Газинский, Мамаев, Ари (Вандерсон, 81), Смолов.

    Терек: Городов, Уциев, Семенов, Родолфо, Плиев, Торже (Лебеденко, 58), Пирис, Кузяев, Иванов, Грозав, Бала (Мбенге, 58).

    Предупреждения: Каборе, 38; Ари, 39; Родолфо, 72; Гранквист, 73; Семенов, 76.

    Спартак (Москва) – Крылья Советов (Самара) – 1:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Ещенко, 70.

    Спартак: Ребров, Комбаров, Боккетти, Кутепов, Таски, Ещенко, Зобнин (Попов, 71), Фернандо, Глушаков, Промес (Ромуло, 81), Зе Луиш (Мельгарехо, 78).

    Крылья Советов: Лория, Родич, Ятченко (Божин, 81), Надсон, Таранов, Цаллагов, Концедалов, Ткачев (Бруно, 75), Башкиров, Чочиев (Корниленко, 87), Яхович.

    Предупреждения: Фернандо, 71.

    Уфа – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:0

    Уфа: Шелия, Аликин, Никитин, Васин, Ваньек, Живоглядов, Стоцкий, Игбун, Кротов (Абдулавов, 61), Безденежных, Обляков (Карлос, 89).

    Зенит: Лодыгин, Жирков, Кришито, Нету, Смольников, Маурисио (Юсупов, 75), Хави Гарсия, Витсель, Кокорин (Кержаков, 78), Шатов, Джорджевич (Мак, 64).

    Предупреждения: Аликин, 71 – Кокорин, 52; Кришито, 79; Нету, 88; Витсель, 90.

    Арсенал (Тула) – Рубин (Казань) – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Шевченко, 21.

    Арсенал: Герус, Беляев, Берхамов, Браун, Бурмистров (Власов, 61), Горбатюк, А. Денисов, Стеклов, Тесак, Шевченко (Аппаев, 87), Шешуков (Мухаметшин, 76).

    Рубин: Рыжиков, Бурлак, Самуэль (Жемалетдинов, 67), Жонатас, Карадениз, Набиуллин (Ткачук, 80), Оздоев, Рочина (Девич, 55), Санчес, Устинов, Цакташ.

    Предупреждения: Шевченко, 77 – Санчес, 39; Бурлак, 88; Девич, 90.

    Амкар (Пермь) – Анжи (Махачкала) – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Чума, 31; 2:0 – Зайцев, 89.

    Амкар: Селихов, Зайцев, Занев, Джикия, Гиголаев, Комолов (Шаваев, 88), Идову, Гол, Огуде, Чума (Баланович, 62), Шиндер (Йовичич, 79).

    Анжи: Беленов, Гаджибеков (Мусалов, 80), Жиров, Лазич, Тигиев, Гасанов, Маевский, Бериша, Газимагомедов (Эбесилио, 46), Георгиевский (Боли, 63), Будковский.

    Предупреждения: нет – Жиров, 17; Лазич, 38; Мусалов, 81.

    Удаление: Жиров, 65.

    Оренбург – ЦСКА (Москва) – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Еременко, 84.

    Оренбург: Гутор, Малых, Андреев, Ойеволе, Воробьев (Делькин, 86), Бамба (Маркелов, 86), Ефремов, Померко, Афонин, Кацалапов, Саная (Прудников, 74).

    ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, В. Березуцкий, Игнашевич, Щенников (Миланов, 81), Дзагоев, Вернблум, Тошич (Натхо, 68), Еременко, Головин (Ионов, 59), Траоре.

    Предупреждение: Воробьев, 83 – нет.

    Локомотив (Москва) – Томь (Томск) – 2:2 (2:0)

    Голы: 1:0 – Шкулетич, 13 (с пенальти); 2:0 – Самедов, 33 (с пенальти); 2:1 – Бикфалви, 76; 2:2 – Пугин, 85.

    Локомотив: Гилерме, Денисов, Пейчинович, Михалик, Шишкин, Касаев (Игнатьев, 73), Коломейцев, Ндинга, Миранчук, Самедов, Шкулетич (Хенти, 71).

    Томь: Коченков, Бордачев, Дьяков, Пульич, Яблонски, Тишкин (Касьян, 79), Пугин, Бикфалви, Попов (Кудряшов, 64), Голышев (Баляйкин, 65), Самодин.

    Предупреждения: Яблонски, 12; Тишкин, 24; Самодин, 72; Баляйкин, 88.

    Ростов (Ростов-на-Дону) – Урал (Екатеринбург) – 0:0 (0:0)

    Ростов: Джанаев, Терентьев, Баштуш, Новосельцев, Навас, Кудряшов, Калачев (Эзатолахи, 79), Нобоа, Гацкан, Бухаров (Ерохин, 58), Азмун.

    Урал: Заболотный, Данцев, Динга, Новиков, Кулаков, Фонтанелло, Фидлер, Коробов (Чантурия, 75), Емельянов, Лунгу (Ставпец, 82), Павлюченко.

    Предупреждения: Гацкан, 25; Павлюченко, 25; Фидлер, 25; Бухаров, 45; Емельянов, 57.

    Удаление: Азмун, 23.

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.08.2016 21:20
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    Комментарии93
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      Рейтинг: +88

      Marvianu 9 августа 2016, 07:31

      Быки, жду такой же игры в Лиге Европы)

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 8 августа 2016, 22:55

      Надеюсь, что эти три очка Спартаку пригодятся, ага.

      3
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 8 августа 2016, 22:53

      Молодца, Краснодар! Завсегда рад поражению Терека особливо с разгромным счётом!

      3
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      Рейтинг: +17752

      ilichkadr 8 августа 2016, 22:47

      Если бы Крылья не ходили пешком в 1-м тайме, то еще не известно чем всё кончилось..........

      0
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 8 августа 2016, 22:25

      Спартак 3 забивать еще в первом тайме должен был. Тотальная не реализация и в итоге нас чуть не наказали. Зе Луиш хорош, но только в подыгрыше, завершение никакое, как и всех в принципе.Игра понравилась, она есть.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +216

      Daxa09 8 августа 2016, 22:10

      Краснодар реально в этом году может стать чемпионом Спартак весёло сыграл надеюсь они начнут пребовлять

      3
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      ...
      Рейтинг: +12304

      Вомбат > Daxa09 8 августа 2016, 22:22

      Да-да. Именно пребовлять. Даже скорее пребовлядь! Или превобля....

      -3
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      Рейтинг: +24

      seawave 8 августа 2016, 22:05

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Эх, так ждал побед Зенита и Крыльев...!

      -10
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    • ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 8 августа 2016, 21:43

      Весело Спартак играл, аж Лория ухахатывался..

      -1
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      Рейтинг: +3

      Просрочка 8 августа 2016, 21:38

      Краснодар победил!!!!! Может пельмешки подешевеют))

      -2
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      Рейтинг: +3

      Просрочка > gosproektikabinet 8 августа 2016, 23:00

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Мамке привет твоей. Просрочка рулит!!!!

      -4
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      Рейтинг: +3

      Просрочка > gosproektikabinet 8 августа 2016, 23:18

      Скоро у тебя будет братик от фанатов Кубани. Ты рад?

      -2
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      Рейтинг: +91

      Warrior God 8 августа 2016, 21:32

      По самоотдаче молодцы.

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