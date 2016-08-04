Эдуардо: «Могли выиграть у «Янг Бойз»

Нападающий «Шахтера» Эдуардо считает, что у его команды были шансы одержать победу в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором донецкая команда уступила «Янг Бойз» по сумме двух встреч.

«Мы очень разочарованы. Могли выиграть этот матч, создали большое количество моментов, но не забили и взамен пропустили. Считаю, что второй тайм мы начали очень медленно, что и привело к пропущенным мячам. Перед матчем пенальти не тренировали. Это лотерея – белое или черное.

Повторюсь, все очень разочарованы. Но это не конец, мы находимся только в начале пути. Нужно сделать выводы и реабилитироваться в следующих поединках, поскольку впереди еще целый сезон. Конечно, сегодня получили большой удар, но это футбол. Мы должны уважать команду соперника и стремиться быть сильнее в будущем», – сказал Эдуардо.

Напомним, «Шахтер» уступил «Янг Бойз» со счетом 0:2 (пенальти – 2:4).