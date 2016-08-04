«Эвертон» начал переговоры с «Вольфсбургом» по Дракслеру

Английский клуб «Эвертон» готов побороться за полузащитника «Вольфсбурга» Юлиана Дракслера. Британцы уже начали переговоры со своими коллегами из немецкого клуба. Помешать такому развитию событий может действующий контракт футболиста с клубом, в котором существует опция, с прописанными отступными в размере 75 миллионов евро, которые вступают в силу с лета 2017 года.

Ранее сам футболист объявил, что рассчитывает перебраться в «Арсенал». Год назад Дракслер перешел из «Шальке» в «Вольфсбург» за 36 миллионов.