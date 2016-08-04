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  • Нобоа: «Сила «Ростова» – в команде. Все бьются друг за друга и тренера»

Нобоа: «Сила «Ростова» – в команде. Все бьются друг за друга и тренера»

4 августа 2016, 01:01
2

Полузащитник «Ростова» Кристиан Нобоа рассказал, какие качества помогли его команде одержать победу над «Андерлехтом» и выйти в следующий раунд квалификации Лиги чемпионов.

– В нас мало кто верил, но мы вновь доказали, что «Ростов» – настоящая команда. Заслуженно победили, всегда будем помнить этот успех.

– Такое ощущение, что вы не стареете. Вновь провели шикарный матч. В чем секрет?

– Секрет? (Смеется.) Наша сила – в команде. Все бьются друг за друга, за тренера, играют через не могу, терпят. Вот и весь секрет. И конечно мы четко выполнили задание нашего тренера.

– Теперь больше всего не хотите попасть на «Манчестер Сити»?

– Честно говоря, без разницы. Все соперники сильные. Но мы намерены попасть в групповой турнир.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига чемпионов Андерлехт Лестер Нобоа Кристиан
Комментарии (2)
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арейская
1470270220
Слов нет, МОЛОДЦЫ, все были хороши, и Нобоа, и Кудряш, и Бухаров, даже Эзоталлахи, вышедший на замену, не говоря уже об Азмуне и Навасе...
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FanatSerj
1470294711
Бердыев в очередной раз совершил чудо, как же у него это получается, регулярность просто завидная! С этим соперником хватило одного чуда на два матча, со следующим думаю потребуется два чуда из двух!
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