Нобоа: «Сила «Ростова» – в команде. Все бьются друг за друга и тренера»

Полузащитник «Ростова» Кристиан Нобоа рассказал, какие качества помогли его команде одержать победу над «Андерлехтом» и выйти в следующий раунд квалификации Лиги чемпионов.

– В нас мало кто верил, но мы вновь доказали, что «Ростов» – настоящая команда. Заслуженно победили, всегда будем помнить этот успех.

– Такое ощущение, что вы не стареете. Вновь провели шикарный матч. В чем секрет?

– Секрет? (Смеется.) Наша сила – в команде. Все бьются друг за друга, за тренера, играют через не могу, терпят. Вот и весь секрет. И конечно мы четко выполнили задание нашего тренера.

– Теперь больше всего не хотите попасть на «Манчестер Сити»?

– Честно говоря, без разницы. Все соперники сильные. Но мы намерены попасть в групповой турнир.