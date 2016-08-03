Защитник «Рубина» Камболов и хавбек «Краснодара» Петров подозреваются в применении допинга

ФИФА проверяет на допинг 11 российских футболистов, которые попали под подозрение Всемирного антидопингового агентства. Стоит отметить, что в список проверяемых попали защитник «Рубина» Руслан Камболов и полузащитник «Краснодара» Сергей Петров.

В пробе Камболова был обнаружен дексеметазон. Петров попал в доклад за нарушение, совершенное им в период выступлений за «Зенит» (вещество неизвестно).

Также в списке присутствуют три игрока, находившиеся в период забора проб в составе молодежной команды московского «Динамо». Это нападающий Павел Соломатин, защитник Сергей Евтушенко и вратарь Егор Генералов. У Соломатина и Генералова якобы в крови была обнаружена марихуана, у Евтушенко — триамтерен.

Список футболистов, которые подозреваются в употреблении допинга:

1) Руслан Камболов;

2) Павел Соломатин;

3) Иван Князев;

4) Сергей Евтушенко;

5) Егор Генералов;

6) Сергей Петров;

7) Илья Зуев;

8) Михаил Мищенко;

9) Егор Никулин;

10) Камила Алексеева;

11) Екатерина Маслак.