Защитник «Рубина» Камболов и хавбек «Краснодара» Петров подозреваются в применении допинга

ФИФА проверяет на допинг 11 российских футболистов, которые попали под подозрение Всемирного антидопингового агентства. Стоит отметить, что в список проверяемых попали защитник «Рубина» Руслан Камболов и полузащитник «Краснодара» Сергей Петров.
В пробе Камболова был обнаружен дексеметазон. Петров попал в доклад за нарушение, совершенное им в период выступлений за «Зенит» (вещество неизвестно).
Также в списке присутствуют три игрока, находившиеся в период забора проб в составе молодежной команды московского «Динамо». Это нападающий Павел Соломатин, защитник Сергей Евтушенко и вратарь Егор Генералов. У Соломатина и Генералова якобы в крови была обнаружена марихуана, у Евтушенко — триамтерен.
Список футболистов, которые подозреваются в употреблении допинга:
1) Руслан Камболов;
2) Павел Соломатин;
3) Иван Князев;
4) Сергей Евтушенко;
5) Егор Генералов;
6) Сергей Петров;
7) Илья Зуев;
8) Михаил Мищенко;
9) Егор Никулин;
10) Камила Алексеева;
11) Екатерина Маслак.