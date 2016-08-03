Агент: «Новости о переходе Боккетти в «Бешикташ» – полный бред»

Футбольный агент Андреа Д'Амико, представляющий интересы защитника «Спартака» Сальваторе Боккетти, опроверг информацию о возможном переходе своего клиента в «Бешикташ».

«Новости о контракте Сальваторе Боккетти с «Бешикташем» – полный бред. Не верьте глупым новостям. Боккетти хочет остаться в «Спартаке».

В ближайшее время подписывать новый контракт с московским клубом не будем. Почему? Позвоните руководству «Спартака» и узнайте, почему мы до сих пор ждем продления контракта», – сказал агент.