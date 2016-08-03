«Локомотив» готов продать Чорлуку за 15 миллионов

«Спартак» продолжает рассчитывать на укрепление своей оборонительной линии за счет приобретения защитника «Локомотива» Ведрана Чорлуки. На данный момент все переговоры заморожены до 10 августа из-за процесса смены руководства «Локомотива».

При этом, «железнодорожники» хотели бы выручить за хорватского легионера 15 миллионов евро, а «Спартак» готов выплатить лишь около половины этой суммы – 7 миллионов. Что касается личного контракта, то Чорлуке предложено соглашение на 3 года с зарплатой 3 миллиона евро за сезон.