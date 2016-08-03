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«Локомотив» готов продать Чорлуку за 15 миллионов

3 августа 2016, 06:05
22

«Спартак» продолжает рассчитывать на укрепление своей оборонительной линии за счет приобретения защитника «Локомотива» Ведрана Чорлуки. На данный момент все переговоры заморожены до 10 августа из-за процесса смены руководства «Локомотива».

При этом, «железнодорожники» хотели бы выручить за хорватского легионера 15 миллионов евро, а «Спартак» готов выплатить лишь около половины этой суммы – 7 миллионов. Что касается личного контракта, то Чорлуке предложено соглашение на 3 года с зарплатой 3 миллиона евро за сезон.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Трансферы Локомотив Спартак Чорлука Ведран
Комментарии (22)
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REDWHITE_
1470199159
хорошая шутка)))
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тётя ASYA
1470201552
за Ивановича и то меньше просят...
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Sanloko
1470202311
это чья позиция Смордской или Геркуса??? В Локо нет официального руководства, так что нехер пистить
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С-Пб on-line
1470203175
бокети негодуЭ
Ответить
REDWHITE_
1470203803
Павлюченко еще можно было за 15 млн. взять, а бека???)))
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ДСА
1470204376
15 млн. - это только для Спартака, для остальных дешевле.
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nik55
1470204467
не стоит он 15---10предел
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Garrincha58
1470205777
сначала не продается потом готовы а сам Чорлука говорил что в России не останется да и на понижение зарплаты придется идти Странно как то или он думает что в Пищевике кормят лучше
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PNZ1985
1470208003
15 млн за 30 летнего.. перебор!
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Daxa09
1470214728
За такие деньги можно найти кого нибудь по моложе и сильнее он хоршии зц но на него дальше цена только падать будет а 15 лямов цена явно завышена
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