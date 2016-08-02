Ананидзе: «Настрой был хороший, но трех мячей в двух играх не ждал»

Полузащитник «Спартака» Джано Ананидзе ярко начал новый сезон, забив три гола в двух первых официальных матчах своей команды.

– Для вас столь яркий старт сезона удивителен? Или ждали от себя чего-то подобного?

– Чуть-чуть удивился. Настрой был хороший, но трех мячей в двух играх не ждал, конечно. С другой стороны, когда чувствую доверие тренера, очень многое получается. Раскрепощаюсь, понимаете? Нет зажатости. Большую роль для меня играет доверие. Летать по полю хочется!

– Ваш гол на Кипре — итог роскошного индивидуального прохода. Партнеры не обижались потом за то, что пас не отдали? Зе Луиш, кажется, руками разводил…

– Никто не обижался — все обняли. Я хотел с самого начала на Квинси передачу сделать в одно касание. Но не сделал и поступил правильно. Потом на повторе смотрел — там защитник его опередил, он бы перехватил. А я когда в штрафную зашел, голова вниз уже смотрела. Только обыгрыш был возможен. Такое решение и принял. Прошел одного, сместился вправо, сейчас пробью, думаю. Смотрю — еще один на меня пошел. Пришлось его тоже на замахе убирать. О пасе не думал, не до того было, разбирался с ситуацией, как мог.

– То есть долгий слалом вы не планировали.

– Нет-нет, просто так получилось. Смотрел, как бы мяч не потерять и в защитника не пробить. Как только зона освободилась, сразу ударил. Двое киприотов упали, я этого даже не заметил, только по телевизору потом, на повторе обнаружил.