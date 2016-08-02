«Спартак» планирует избавиться от Мельгарехо

Полузащитник «Спартака» Лоренцо Мельгарехо этим летом может сменить клубную прописку. В столичном клубе не слишком довольны игрой 25-летнего парагвайца. В данный момент Мельгарехо подыскиваются варианты продолжения карьеры.

В составе красно-белых Мельгарехо появился прошедшей зимой. У него есть действующий контракт с клубом, который рассчитан на 4,5 года. За это время парагваец провел в составе столичного клуба 12 матчей, в которых забил два гола.