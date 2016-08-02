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    «Спартак» планирует избавиться от Мельгарехо

    Полузащитник «Спартака» Лоренцо Мельгарехо этим летом может сменить клубную прописку. В столичном клубе не слишком довольны игрой 25-летнего парагвайца. В данный момент Мельгарехо подыскиваются варианты продолжения карьеры.

    В составе красно-белых Мельгарехо появился прошедшей зимой. У него есть действующий контракт с клубом, который рассчитан на 4,5 года. За это время парагваец провел в составе столичного клуба 12 матчей, в которых забил два гола.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.08.2016 16:53
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +5175

      Каратель 2 августа 2016, 21:54

      лажа это всё,никуда не уйдёт и никто продавать не собирается.какой то забулдыга-корреспондент с похмелья ахинею несёт,а народ ведётся

      3
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      Рейтинг: +256

      477 2 августа 2016, 20:42

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      ЖАЛЬ ХЛОПЦА , К УБЛЮДКАМ ПОПАЛ!

      -5
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ > 477 2 августа 2016, 20:50

      МНЕНИЕ УБЛЮДКОВ, ЗДЕСЬ НЕИНТЕРЕСНО

      4
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      Рейтинг: +256

      477 > REDWHITE_ 2 августа 2016, 21:07

      ЭТО МОЁ МНЕНИЕ , И НЕ тебе РЕШАТЬ КАКОЕ ОНО БУДЕТ!

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +256

      477 > REDWHITE_ 2 августа 2016, 21:34

      ПОСМОТРЕЛ ВАШУ АНКЕТУ. УВАЖАЮ! НО ОТ СВОЕГО МНЕНИЯ НЕ ОТСТУПЛЮСЬ!

      -1
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      Рейтинг: +61

      Morohir > 477 2 августа 2016, 21:35

      А что кто-то тебе говорил его поменять, тебе просто сказали что всем срать на тебя и на твое мнение.

      4
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      Рейтинг: +447

      alexidj 2 августа 2016, 20:17

      ожидаемо...перестал играть после перехода в СпаМ..

      -2
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 2 августа 2016, 20:13

      Пусть переходит в Ростов, там он заиграет у Бердыева.

      2
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      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd 2 августа 2016, 19:44

      Хахахах вот клоуны)) Когда его покупали все говорили, что нах не нужен за такие деньги. Попова вполне достаточно было. Лишь бы купить кого-нибудь и ослабить соперника!

      1
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      Рейтинг: +134

      FCQ 2 августа 2016, 19:30

      он лучший пока чем Зе луиш . техника скорость есть у Мельгарехо

      -1
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ > FCQ 2 августа 2016, 19:37

      по позиции, он явно уступает Зуеву.
      А замена Луиша, это просто по игре замена.

      2
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 2 августа 2016, 18:56

      Глупый заголовок!

      1
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      Рейтинг: +369

      СЛАВА 81 2 августа 2016, 18:48

      Жалко Мельрехо. Так хотел сыграть за Спартак, вот перешел. И тут же увольняют.
      Изгадили карьеру парню.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > СЛАВА 81 2 августа 2016, 18:56

      Не будь таким доверчивым, ага.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd > СЛАВА 81 2 августа 2016, 19:45

      Он не первый кому спартак карьеру загубил!

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +369

      СЛАВА 81 > VVM1964 4 августа 2016, 08:20

      Так сразу не вспомню, масса молодых игроков.

      0
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      Рейтинг: +216

      Daxa09 2 августа 2016, 18:24

      В Спартаке тех кто отвечает за селекцию расстрелять нужно сколько шлака они в Спартак завезли с такими селекционерами и враги не нужны

      5
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > Daxa09 2 августа 2016, 18:48

      Уже уволили.

      2
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      Рейтинг: +931

      Untitled-1 2 августа 2016, 18:08

      как всегда заключают непонятно кого на 500 лет, а потом думают куда ж его девать. и за бесценок сливают добывать трофеи.

      -1
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