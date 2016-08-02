В «Тереке» еще не знают точных сроков возвращения Рахимова

Генеральный директор «Терека» Ахмед Айдамиров рассказал о том, как скоро к работе с командой может вернуться наставник грозненцев Рашид Рахимов.

«Пока сложно сказать, как скоро Рахимов вернется к руководству командой. До сих пор ему не поставлен диагноз.

Мы думали, что из Москвы он отправится в Грозный, но Рашид Маматкулович почувствовал себя хуже. Сейчас он в госпитале в Вене.

Команду готовят его помощники под руководством Игоря Ледяхова, ясности с тем, кто будет руководить «Тереком» во втором туре чемпионата, пока нет», – сказал Айдамиров.