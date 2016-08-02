Сигурдссон: «Российская лига может поспорить по скоростям с АПЛ»

Защитник «Краснодара» Рагнар Сигурдссон пообщался с журналистами после матча с «Томью» (3:0) в стартовом туре РФПЛ. По словам футболиста, скорости в российском и английском чемпионатах примерно равны.

– Когда счет 3:0, то, наверное, кажется со стороны, что все легко дается. Но тем не менее нам пришлось достаточно плотно играть в обороне, потому что соперник все время пытался контратаковать. Нападение тоже постаралось – забили три мяча.

– Наверное, после игр Евро-2016 темп и отдача в чемпионате России чуть отличаются?

– Не согласен. Российская лига очень сильная и полна хорошими игроками. Просто сама суть чемпионатов Европы и мира подразумевает, что скорости там выше. Российская лига может поспорить по скоростям с АПЛ.

– Две игры – шесть мячей. Команда настолько хорошо готова, что может забить еще три в матче Лиги Европы?

– Конечно, мы играем так хорошо, что можем забить и больше трех. Если покажем свой футбол и сконцентрируемся. Но главное не это, а победа.