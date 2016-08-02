Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Сигурдссон: «Российская лига может поспорить по скоростям с АПЛ»

Сигурдссон: «Российская лига может поспорить по скоростям с АПЛ»

2 августа 2016, 08:25
15

Защитник «Краснодара» Рагнар Сигурдссон пообщался с журналистами после матча с «Томью» (3:0) в стартовом туре РФПЛ. По словам футболиста, скорости в российском и английском чемпионатах примерно равны.

– Когда счет 3:0, то, наверное, кажется со стороны, что все легко дается. Но тем не менее нам пришлось достаточно плотно играть в обороне, потому что соперник все время пытался контратаковать. Нападение тоже постаралось – забили три мяча.

– Наверное, после игр Евро-2016 темп и отдача в чемпионате России чуть отличаются?

– Не согласен. Российская лига очень сильная и полна хорошими игроками. Просто сама суть чемпионатов Европы и мира подразумевает, что скорости там выше. Российская лига может поспорить по скоростям с АПЛ.

– Две игры – шесть мячей. Команда настолько хорошо готова, что может забить еще три в матче Лиги Европы?

– Конечно, мы играем так хорошо, что можем забить и больше трех. Если покажем свой футбол и сконцентрируемся. Но главное не это, а победа.

Источник: Rusfootball.info
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Краснодар Томь Сигурдссон Рагнар
Комментарии (15)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
mdu86
1470116045
Наверное ещё от Евро не отошел :-))
Ответить
Байкал-Сибирь
1470117053
Он что принимал,что такие выводы делает?
Ответить
hjvfybcn
1470119365
ОГО! АПЛ обиделась!
Ответить
TERIA-76
1470120481
Я может не тот чемп смотрю?
Ответить
Valeron2705
1470122768
Конечно здорово когда леги хвалят, а не засирают нашу лигу как некоторые, но это уже перебор)))
Ответить
sold93
1470123434
шутка года))
Ответить
FanatSerj
1470123557
Не ну он же написал "поспорить" ))) это еще не значит выйграть спор, по спорить можно с любым и по любому поводу ))
Ответить
Garrincha58
1470124313
она может поспорить по зарплатам но никак не по игре, сравнил блин хрен с пальцем
Ответить
The_Red
1470127768
Просто смешно подобное читать. Во-первых, это полный бред. Во-вторых, как это может говорить тот, кто не играл в Англии...
Ответить
vgarakh
1470133440
А он оказывается юморист!
Ответить
Главные новости
Генич выбрал желаемый клуб для Мостового
02:00
Луис Энрике назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
01:30
Бубнов спрогнозировал следующего тренера «Локомотива»
00:50
1
ЦСКА посоветовали подписать врага Месси
00:43
1
Эмери ответил на вопрос о «Спартаке» перед матчем за Суперкубок УЕФА
00:34
1
Дркушич близок к уходу из «Зенита» – известен его новый клуб
00:24
2
⚡️ Станковича уволили из «Црвены Звезды» после позора в Лиге чемпионов
00:12
1
Бубнов – о конфликте с Пальцевым: «Очень серьезные люди сказали, что такого больше не будет»
Вчера, 23:56
1
Фото37-летний Алексис Санчес нашел новый клуб
Вчера, 23:43
У «русского Холанда» есть варианты в Москве и Португалии
Вчера, 23:19
1
Все новости
Все новости
Слуцкий возмущен трансферами иностранных игроков ЦСКА: «Я просто не понимаю»
01:40
Дркушич близок к уходу из «Зенита» – известен его новый клуб
00:24
1
Бубнов – о конфликте с Пальцевым: «Очень серьезные люди сказали, что такого больше не будет»
Вчера, 23:56
1
У «русского Холанда» есть варианты в Москве и Португалии
Вчера, 23:19
1
ВидеоЛивай Гарсия забил в первом матче после ухода из «Спартака»
Вчера, 23:08
3
Новая информация о 73-летнем Бердыеве в «Локо»
Вчера, 22:58
1
Карпукас переходит в «Зенит»: подробности
Вчера, 22:44
1
«Зенит» намерен перехватить трансферную цель «Спартака»
Вчера, 22:22
1
Россия может осенью сыграть со второй сборной мира
Вчера, 21:21
7
Смородская спрогнозировала, как «Локомотив» выступит в сезоне РПЛ-2026/27
Вчера, 20:58
«Спартак» может выкупить Дегтева и отдать его в аренду другому клубу РПЛ
Вчера, 20:38
7
«Спартак» готов заплатить 200 миллионов рублей за вратаря из Первой лиги
Вчера, 19:57
15
Ташуев вынес вердикт Батракову
Вчера, 19:42
5
ЦСКА – о словах Генича: «Странное заявление»
Вчера, 19:35
1
Кафельников ответил Скоулзу, сказавшему, что футбол тяжелее тенниса
Вчера, 19:26
2
Слуцкий не захотел возвращаться в ЦСКА
Вчера, 19:14
4
ВидеоГенич прокомментировал голевую ошибку Агкацева
Вчера, 18:50
Реакция Семина на провальные результаты «Локомотива» в новом сезоне
Вчера, 18:42
1
«Спартак» предложил 8 миллионов за игрока «Ахмата»
Вчера, 18:33
12
В ЦСКА подтвердили переговоры с европейским клубом по Баринову: «Но в итоге не срослось»
Вчера, 18:18
2
Акинфеев охарактеризовал Кисляка
Вчера, 17:48
3
Заявление о будущем самого дорогого футболиста в истории «Спартака»
Вчера, 17:25
17
«Враг сам себе»: Орлов разнес «Зенит» за поражение от «Родины»
Вчера, 16:59
13
Гендиректор ЦСКА раскрыл функционал Гинера: «Расслабиться не дает»
Вчера, 16:51
2
Президент РПЛ оценил возвращение Латышонка в «Балтику» транзитом через третий клуб
Вчера, 16:45
Слуцкий – о Баринове: «Кажется ли вам случайным, что единственную победу в сезоне ЦСКА одержал, когда он был болен?»
Вчера, 16:29
6
В ЦСКА объяснили, почему не назначили Шварца
Вчера, 16:16
1
Шалимов встал на защиту Тюкавина, не забившего ни одного гола в 4 матчах сезона
Вчера, 15:50
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+