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    Набиуллин: «Судья удалил Канунникова вообще непонятно за что»

    Защитник «Рубина» Эльмир Набиуллин отметил, что удаление Максима Канунникова в матче с «Амкаром» (0:0) стало полной неожиданностью. Игроки казанского клуба так и не поняли, за что арбитр встречи Михаил Вилков удостоил нападающего второй желтой карточки.

    «Первый матч, было волнительно. Вдесятером играть тяжеловато. Мы перестраивались в обороне, у нас все получалось. Не получилось только забить гол. Со стороны показалось, что «Рубин» играл интереснее? Не то что интереснее... Может, «Амкар» не знал, что против нас делать. Грамотно перемещались в обороне.

    В перерыве Грасия попросил грамотно играть в линиях. Как в полузащите, так и в защите. Мы это выполнили. Что касается удаления, то Канунников не просил пенальти. Мы не поняли, за что судья показал вторую желтую карточку», – сказал Набиуллин.

    Источник: Rusfootball.info

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    02.08.2016 01:11
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 2 августа 2016, 13:47

      правильно удалил эту бездарщину..как в прошлом сезоне будет бегать по всему полю..а эффект ноль!!продать же хотели..отдайте просто так его блять..

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      Рейтинг: +120

      Kosmotoga 2 августа 2016, 11:28

      игроки так и не поняли..их не за что осуждать потому что даже комментаторы сразу сказали что нарушение правил но первый же повтор всё расставил по местам. Такой кульбит в бок когда тебя вообще толкали в другую сторону .Даже тренер не возмущался Малаги ему всё было ясно.Он молча покачал головой.Он даже не орал когда игрок упал он всё видел))

      2
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      Рейтинг: +8

      Молчуновский 2 августа 2016, 11:16

      Ребята, я считаю, что все-таки - это даже не нарушение. Где в правилах написано, что игрок не может падать. К тому же после падения игрок быстро встал и продолжил борьбу, не аппелировал к арбитру. Может он хотел таким приемом уйти от защитников, а арбитр ему красную.

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