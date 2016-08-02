Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Василий Березуцкий: «Нам после Евро что, расплакаться в уголке и говорить о том, как все плохо?»

Василий Березуцкий: «Нам после Евро что, расплакаться в уголке и говорить о том, как все плохо?»

2 августа 2016, 00:17
18

Защитник ЦСКА и сборной России Василий Березуцкий подчеркнул: неудача на чемпионате Европы осталась в прошлом и теперь нужно двигаться вперед, исправлять ситуацию. Также 34-летний игрок заявил, что не придает значения разговорам о практически «пенсионном» по футбольным меркам возрасте защитников национальной команды, включая своего брата Алексея, а также Сергея Игнашевича.

«Уже лет пять говорят, что мы старые. Может, мы еще лет пять будем старыми. Все время кто-то что-то говорит, придумывает какие-то истории. Нет смысла все это брать во внимание, надо заниматься своим делом, работать и стремиться исправлять ситуацию после Евро. Надо показать болельщикам, что мы можем, стараемся и умеем играть в футбол. Надеюсь, получится, и болельщики повернутся лицом к российской сборной.

Евро-2016 уже в прошлом. Нет смысла жить прошлым. Что нам, расплакаться в уголке и говорить, как все плохо? Надо подниматься», – сказал Березуцкий в эфире телеканала «Матч ТВ».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Чемпионат Европы ЦСКА Россия Березуцкий Василий
Комментарии (18)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
JUVENTINO-666
1470096573
Да как минимум ждём изменений Вася. Думали, что у вас хватит духа это сделать, но увы, а что вы творили с капитанской повязкой, я вообще молчу( бессовестные
Ответить
Виталич
1470106879
правильно Вася!..жизнь продолжается..
Ответить
ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1470108469
Никто никого не заставляет играть в сборной. Если сам игрок не понимает , что у него низкие показатели, а лезет играть за счет блата, то вон из спорта и не надо слушать доморощенных специалистов о величии российского футбола.
Ответить
Simbirsk
1470113182
Поднимайтесь ребята! Боритесь самое главное! Пусть вы и домашнем чемпионате мира из группы не выйдете, но вам все простят, если вы будете бороться и играть в футбол, а не стоять и играть в шашки!
Ответить
Байкал-Сибирь
1470117254
Да уйдете уже сами из сборной. Дайте дорогу молодым.
Ответить
Muhametshin
1470119096
Надо делать по русски дать вам всем по макушкам и уволить.
Ответить
acer2003
1470119567
Пердун Берёза ...
Ответить
Аид666
1470127712
нет, нужно просто создать клуб анонимных футболистов сборной... чтоб в кружок садились и делились своими "достижениями"
Ответить
vovan55
1470130911
дело не проигрыше, а в вашем похеризме. "ну проиграли, ну и что" - вот что обидно. учитесь у вашего Вернблума, он почти каждый матч играет как последний в жизне. Боец!
Ответить
cskajeka
1470160626
Спасибо,что не послал,а стремиться исправить ситуацию. (не как щатов,какорин и пафлушка момаиф)
Ответить
Главные новости
Генич выбрал желаемый клуб для Мостового
02:00
Луис Энрике назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
01:30
Бубнов спрогнозировал следующего тренера «Локомотива»
00:50
1
ЦСКА посоветовали подписать врага Месси
00:43
1
Эмери ответил на вопрос о «Спартаке» перед матчем за Суперкубок УЕФА
00:34
1
Дркушич близок к уходу из «Зенита» – известен его новый клуб
00:24
1
⚡️ Станковича уволили из «Црвены Звезды» после позора в Лиге чемпионов
00:12
1
Бубнов – о конфликте с Пальцевым: «Очень серьезные люди сказали, что такого больше не будет»
Вчера, 23:56
1
Фото37-летний Алексис Санчес нашел новый клуб
Вчера, 23:43
У «русского Холанда» есть варианты в Москве и Португалии
Вчера, 23:19
1
Все новости
Все новости
Слуцкий возмущен трансферами иностранных игроков ЦСКА: «Я просто не понимаю»
01:40
Дркушич близок к уходу из «Зенита» – известен его новый клуб
00:24
1
Бубнов – о конфликте с Пальцевым: «Очень серьезные люди сказали, что такого больше не будет»
Вчера, 23:56
1
У «русского Холанда» есть варианты в Москве и Португалии
Вчера, 23:19
1
ВидеоЛивай Гарсия забил в первом матче после ухода из «Спартака»
Вчера, 23:08
3
Новая информация о 73-летнем Бердыеве в «Локо»
Вчера, 22:58
1
Карпукас переходит в «Зенит»: подробности
Вчера, 22:44
1
«Зенит» намерен перехватить трансферную цель «Спартака»
Вчера, 22:22
1
Россия может осенью сыграть со второй сборной мира
Вчера, 21:21
7
Смородская спрогнозировала, как «Локомотив» выступит в сезоне РПЛ-2026/27
Вчера, 20:58
«Спартак» может выкупить Дегтева и отдать его в аренду другому клубу РПЛ
Вчера, 20:38
7
«Спартак» готов заплатить 200 миллионов рублей за вратаря из Первой лиги
Вчера, 19:57
15
Ташуев вынес вердикт Батракову
Вчера, 19:42
5
ЦСКА – о словах Генича: «Странное заявление»
Вчера, 19:35
1
Кафельников ответил Скоулзу, сказавшему, что футбол тяжелее тенниса
Вчера, 19:26
2
Слуцкий не захотел возвращаться в ЦСКА
Вчера, 19:14
4
ВидеоГенич прокомментировал голевую ошибку Агкацева
Вчера, 18:50
Реакция Семина на провальные результаты «Локомотива» в новом сезоне
Вчера, 18:42
1
«Спартак» предложил 8 миллионов за игрока «Ахмата»
Вчера, 18:33
12
В ЦСКА подтвердили переговоры с европейским клубом по Баринову: «Но в итоге не срослось»
Вчера, 18:18
2
Акинфеев охарактеризовал Кисляка
Вчера, 17:48
3
Заявление о будущем самого дорогого футболиста в истории «Спартака»
Вчера, 17:25
17
«Враг сам себе»: Орлов разнес «Зенит» за поражение от «Родины»
Вчера, 16:59
13
Гендиректор ЦСКА раскрыл функционал Гинера: «Расслабиться не дает»
Вчера, 16:51
2
Президент РПЛ оценил возвращение Латышонка в «Балтику» транзитом через третий клуб
Вчера, 16:45
Слуцкий – о Баринове: «Кажется ли вам случайным, что единственную победу в сезоне ЦСКА одержал, когда он был болен?»
Вчера, 16:29
6
В ЦСКА объяснили, почему не назначили Шварца
Вчера, 16:16
1
Шалимов встал на защиту Тюкавина, не забившего ни одного гола в 4 матчах сезона
Вчера, 15:50
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+