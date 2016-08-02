Василий Березуцкий: «Нам после Евро что, расплакаться в уголке и говорить о том, как все плохо?»

Защитник ЦСКА и сборной России Василий Березуцкий подчеркнул: неудача на чемпионате Европы осталась в прошлом и теперь нужно двигаться вперед, исправлять ситуацию. Также 34-летний игрок заявил, что не придает значения разговорам о практически «пенсионном» по футбольным меркам возрасте защитников национальной команды, включая своего брата Алексея, а также Сергея Игнашевича.

«Уже лет пять говорят, что мы старые. Может, мы еще лет пять будем старыми. Все время кто-то что-то говорит, придумывает какие-то истории. Нет смысла все это брать во внимание, надо заниматься своим делом, работать и стремиться исправлять ситуацию после Евро. Надо показать болельщикам, что мы можем, стараемся и умеем играть в футбол. Надеюсь, получится, и болельщики повернутся лицом к российской сборной.

Евро-2016 уже в прошлом. Нет смысла жить прошлым. Что нам, расплакаться в уголке и говорить, как все плохо? Надо подниматься», – сказал Березуцкий в эфире телеканала «Матч ТВ».