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  • Арустамян: «Чорлука глубоко задумывается над предложением «Спартака»

Арустамян: «Чорлука глубоко задумывается над предложением «Спартака»

1 августа 2016, 22:47
10

Известный комментатор и инсайдер Нобель Арустамян поделился подробностями возможного перехода защитника «Локомотива» Ведрана Чорлуки в «Спартак». По его словам, хорват всерьез раздумывает над предложением красно-белых, однако сделка тормозится из-за будущей смены руководства железнодорожников.

«Ведран Чорлука глубоко размышляет над переходом в «Спартак», но ничего не двигается, потому что в «Локомотиве» никто не хочет подписывать бумаги из-за скорой смены руководства. Что касается Ивановича, то его трансфер маловероятен», – сказал Арустамян в эфире телеканала «Матч ТВ».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак Чорлука Ведран
Комментарии (10)
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18JG
1470082116
Еще Нобель поведал, что "Зенит" заинтересован в неком футболисте Преппере. Или же Миранчук в качестве альтернативы. "Бомбардир", не спи.
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maygli
1470082776
Хороший защитник.
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Romantic2010
1470084648
Чарли мужик!!! если уйдет,то в европу...
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dimon2602
1470087026
Ну чорлука в поряде
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ваавва
1470087431
Глушаков ушел в Спартак и этот к нам переберется!
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dipker
1470087787
Договорные матчи на dogz.tibidohs.ru
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LokoGoGo
1470111070
Арустамян хоть и главный инсайдер нашего футбола, но Чарли не уйдет
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mdu86
1470115685
Не верю!
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Nayturs
1470116770
Балабол
Ответить
vladimir-7
1470117665
Черлуки, не переходи в спортак, в этот свинарник переходят только, если игроку некуда уйти вообще. Если собрался уйти, то переходи в достойный клуб.
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