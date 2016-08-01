Арустамян: «Чорлука глубоко задумывается над предложением «Спартака»

Известный комментатор и инсайдер Нобель Арустамян поделился подробностями возможного перехода защитника «Локомотива» Ведрана Чорлуки в «Спартак». По его словам, хорват всерьез раздумывает над предложением красно-белых, однако сделка тормозится из-за будущей смены руководства железнодорожников.

«Ведран Чорлука глубоко размышляет над переходом в «Спартак», но ничего не двигается, потому что в «Локомотиве» никто не хочет подписывать бумаги из-за скорой смены руководства. Что касается Ивановича, то его трансфер маловероятен», – сказал Арустамян в эфире телеканала «Матч ТВ».