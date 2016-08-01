Игнатьев: «Чорлука нужен «Спартаку». У клуба большие проблемы в обороне»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев отметил, что «Спартак» с приобретением у «Локомотива» Ведрана Чорлуки может решить проблемы в обороне.

«Чорлука нужен «Спартаку». У «Спартака» большие проблемы в обороне, пропущенный гол от АЕК – тому подтверждение. Чорлука – это большой мастер, игрок такого уровня крайне необходим Аленичеву. Да и не только «Спартаку» пригодился бы Ведран. Не знаю, как в этой ситуации поступит «Локомотив». Неужели в очередной раз отдаст игрока, вокруг которого выстраивалась игра команды? Чорлука чрезвычайно важен железнодорожникам», – заявил Игнатьев.