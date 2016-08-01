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    Аленичев: «Надеюсь, в четверг Зе Луиша прорвет»

    Главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев оценил игру нападающего команды Зе Луиша в матче против «Арсенала» (4:0).

    «Второй матч Зе Луиш проводит не так, как хотелось бы. Возможно, потому что он тяжело перенес те нагрузки, которые были на сборах. В любом случае, мне нужно с ним переговорить. Мы стартовали в Лиге Европы, и чемпионат России уже начался. А голов от него пока нет. Надеюсь, что в четверг Зе Луиша прорвет», – заявил Аленичев.

    Источник: ФК «Спартак»

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    01.08.2016 01:43
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +6078

      subbotaspartak 1 августа 2016, 12:16

      Как Волга впадает в Каспийское море,
      Так и Луиш забьёт вскоре.
      Ведь нападающий должен забивать,
      Хотя бывают Бухаровы, надо не забывать.
      А если начнёт забивать часто,
      То и за Чемпионство будем участвовать.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +37

      миха спартак 1 августа 2016, 09:46

      а я верю будет забивать и много и всем

      6
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      ...
      Рейтинг: +2430

      Mr_Murder > миха спартак 1 августа 2016, 18:55

      и я так думаю)

      1
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      Рейтинг: +508

      triton004 1 августа 2016, 04:51

      После дождика в четверг

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +188

      SPARTAK-ARMANi 1 августа 2016, 02:14

      Купите хорошего нападающего наконец тона которого не надеяться надо пока его прорвет а сразу и постоянно будет забивать . и все проблемы решены.

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