Аленичев: «Надеюсь, в четверг Зе Луиша прорвет»

Главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев оценил игру нападающего команды Зе Луиша в матче против «Арсенала» (4:0).

«Второй матч Зе Луиш проводит не так, как хотелось бы. Возможно, потому что он тяжело перенес те нагрузки, которые были на сборах. В любом случае, мне нужно с ним переговорить. Мы стартовали в Лиге Европы, и чемпионат России уже начался. А голов от него пока нет. Надеюсь, что в четверг Зе Луиша прорвет», – заявил Аленичев.