Аленичев: «Надеюсь, в четверг Зе Луиша прорвет»

Как Волга впадает в Каспийское море,
Так и Луиш забьёт вскоре.
Ведь нападающий должен забивать,
Хотя бывают Бухаровы, надо не забывать.
А если начнёт забивать часто,
То и за Чемпионство будем участвовать.
Главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев оценил игру нападающего команды Зе Луиша в матче против «Арсенала» (4:0).
«Второй матч Зе Луиш проводит не так, как хотелось бы. Возможно, потому что он тяжело перенес те нагрузки, которые были на сборах. В любом случае, мне нужно с ним переговорить. Мы стартовали в Лиге Европы, и чемпионат России уже начался. А голов от него пока нет. Надеюсь, что в четверг Зе Луиша прорвет», – заявил Аленичев.