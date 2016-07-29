Карпин: «Мамаев – сильный футболист, который нужен «Краснодару»

Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин считает, что «Краснодар» должен вернуть в состав команды полузащитника Павла Мамаева, который был отстранен от игр из-за инцидента в Монте-Карло.

«Полагаю, Мамаев вернется в команду. Думаю, руководители «Краснодара» понимают, что для российского чемпионата это достаточно сильный игрок, он будет нужен команде. Наверное, в конце концов разрешат конфликт, и Мамаев вернется в состав», – заявил Карпин в эфире телеканала «Матч ТВ».