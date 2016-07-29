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    Карпин: «Мамаев – сильный футболист, который нужен «Краснодару»

    Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин считает, что «Краснодар» должен вернуть в состав команды полузащитника Павла Мамаева, который был отстранен от игр из-за инцидента в Монте-Карло.

    «Полагаю, Мамаев вернется в команду. Думаю, руководители «Краснодара» понимают, что для российского чемпионата это достаточно сильный игрок, он будет нужен команде. Наверное, в конце концов разрешат конфликт, и Мамаев вернется в состав», – заявил Карпин в эфире телеканала «Матч ТВ».

    Источник: Бомбардир.ру

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    29.07.2016 01:24
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +132

      никита голоян 29 июля 2016, 16:52

      валера, шел бы ты в Армавир...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +684

      Докторо123 29 июля 2016, 11:00

      Пашку надо вернуть...Он больше не будет...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +891

      bolela_16 29 июля 2016, 07:28

      Всяко бывает

      0
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