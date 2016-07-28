Навас: «Подписал контракт после того, как это сделал Бердыев»

Самый опытный футболист «Ростова» Сесар Навас рассказал о том, что поспособствовало решению о продлении контракта с клубом.

– Долго думали перед тем, как подписать новый контракт с клубом?

– Если честно, то многое зависело от того останется ли Курбан Бекиевич в «Ростове». Как только он заключил новое соглашение, то точно решил, что подпишу контракт.

– Это была главная причина?

– Один из факторов. Еще бы отметил, что мне удобно жить в Ростове-на-Дону и потрясающую атмосферу в команде. Мы как одна большая дружная семья.

– Вам уже 36. Чувствуете себя ветераном?

– Не буду скрывать – с каждым годом мне все сложнее, но пока есть силы, буду играть и стараться приносить пользу своей команде.