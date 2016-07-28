Житнев: «Забил «Тосно» первым же касанием»

Нападающий «Кубани» Максим Житнев стал автором единственного гола своей команды в матче четвертого тура ФНЛ против «Тосно», который закончился со счетом 1:1.

«Первым ударом отправил мяч в сетку. В моей футбольной биографии такое бывало. А в этот раз Жора Зотов сделал отличную передачу, и мне надо было в воздухе переиграть защитника. Я сыграл на опережение, и вратарю потом уже было сложно добраться до мяча. Жаль только, что мы при таком количестве моментов смогли забить лишь однажды.

Сложно ли в таком матче выходить на замену? Для меня было несложно. Напротив, мы усилили прессинг, и мне казалось, что мы сможем дожать соперника. Где-то не хватает мастерства, где-то везения, где-то уверенности. Нам надо победить, и дело пойдет», – заявил Житнев.

После четырех туров «Кубань» занимает 14 место в турнирной таблице, имея на своем счету три очка.