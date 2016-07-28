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Газзаев: «Никуда не деться от безобразного выступления сборной»

28 июля 2016, 07:42

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев высказал свое мнение о скандальной петиции, которая требует роспуска национальной команды после провала на Евро-2016.

«Негодование из-за безобразного выступления сборной России есть, от него никуда не деться. Такова реакция простых болельщиков, которые хотят видеть наши победы в спорте, особенно на больших турнирах, таких как Олимпиады, как чемпионаты мира и Европы по футболу. Зритель разочарован и качеством игры, и отношением к делу, и морально-психологическим климатом внутри команды. Провал взбудоражил всю страну, и пошло отторжение, вплоть до появления петиции о том, чтобы разогнать сборную.

Однако сейчас надо не шашкой махать, а набраться терпения. Сборную, на мой взгляд, надо, конечно же, не распускать, как того требует петиция, а существенно обновить – сохранив тех хороших игроков, кто есть уже сейчас, и добавив к ним молодых талантливых футболистов. Других игроков у нас нет. Но из тех, кто есть, вполне можно создать боеспособный коллектив, который будет с честью защищать цвета нашей сборной на чемпионат мира-2018. А Кубок конфедераций-2017 станет генеральной репетиций. Сборная, которая сыграет на нем, должна на 80 – 90 процентов быть прообразом той команды, которая выступит на домашнем чемпионате мира», – сказал Газзаев.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Россия Газзаев Юрий
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