ЦСКА получит 10 процентов от суммы последующей перепродажи Мусы

Стали известны некоторые финансовые подробности сделки между ЦСКА и «Лестером» по трансферу нападающего Ахмеда Мусы. Напомним, нигериец подписал с «лисами» четырехлетний контракт в начале июля. Как сообщалось ранее, сумма сделки составила порядка 16 миллионов фунтов стерлингов. Кроме того, существует пункт в контракте, позволяющий армейскому клубу получить 10 процентов от последующей перепродажи игрока. Также договором предусмотрены дополнительные бонусы в случае успешного выступления форварда в предстоящем сезоне.

«Переговоры между руководителями ЦСКА и «Лестера» по трансферу Мусы длились довольно долго. Обе стороны были заинтересованы в этой сделке, но хотели осуществить ее на максимально выгодных для себя условиях. Инициаторами включения в договор пункта о дополнительных выплатах в случае последующей продажи игрока выступили представители «Лестера». Таким образом они хотели снизить общую сумму трансфера Мусы. В итоге стороны сошлись на фиксированной ставке в 10 процентов», – рассказал источник в ЦСКА.