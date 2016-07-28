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  • ЦСКА получит 10 процентов от суммы последующей перепродажи Мусы

ЦСКА получит 10 процентов от суммы последующей перепродажи Мусы

28 июля 2016, 01:58
6

Стали известны некоторые финансовые подробности сделки между ЦСКА и «Лестером» по трансферу нападающего Ахмеда Мусы. Напомним, нигериец подписал с «лисами» четырехлетний контракт в начале июля. Как сообщалось ранее, сумма сделки составила порядка 16 миллионов фунтов стерлингов. Кроме того, существует пункт в контракте, позволяющий армейскому клубу получить 10 процентов от последующей перепродажи игрока. Также договором предусмотрены дополнительные бонусы в случае успешного выступления форварда в предстоящем сезоне.

«Переговоры между руководителями ЦСКА и «Лестера» по трансферу Мусы длились довольно долго. Обе стороны были заинтересованы в этой сделке, но хотели осуществить ее на максимально выгодных для себя условиях. Инициаторами включения в договор пункта о дополнительных выплатах в случае последующей продажи игрока выступили представители «Лестера». Таким образом они хотели снизить общую сумму трансфера Мусы. В итоге стороны сошлись на фиксированной ставке в 10 процентов», – рассказал источник в ЦСКА.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига ЦСКА Лестер Муса Ахмед
Комментарии (6)
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бочаров
1469660465
красиво развели
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kupryaev
1469669827
т.е. если как обычно игрок ЦСКА вернется,то армейцы уже имеют 10 % скидку как минимум?)))
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vladimir-7
1469681836
Всё сделано грамотно. Без шума и пыли. Учитесь.
Ответить
яйва-яйва
1469683070
нормально!
Ответить
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