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  • «Спартак» рассматривает возможность приобретения Карвальо

«Спартак» рассматривает возможность приобретения Карвальо

27 июля 2016, 23:32
11

По информации O Tempo, «Спартак» вернулся к вопросу о приобретении нападающего «Атлетико Минейро» Карлоса Карвальо. Первая попытка заполучить 20-летнего игрока была совершена красно-белыми летом 2015 года, однако тогда руководству столичного клуба не удалось договориться о сумме выкупа.

Как сообщает источник, инициатором сделки является агент Жорже Машадо, представляющий интересы полузащитника Фернандо, перешедшего на прошлой неделе в «Спартак» из «Сампдории». Во время визита в Москву по поводу перехода Фернандо, Машадо попутно порекомендовал красно-белым рассмотреть вопрос с покупкой Карвальо.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Спартак Атлетико Минейро
Комментарии (11)
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Китaец
1469651954
Быстроногий бразилец Абелардо блять
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dimon2602
1469653529
Вот его нужно выхватывать
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GeorgeXIII
1469654561
пригодится
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алекс88
1469656167
Агент побольше заработать хочет...поххх кого толкать
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triton004
1469661114
Попутно порекомендовал :да кстати у меня там есть нападающий,забивает 1 гол за сезон
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тётя ASYA
1469676214
у кого кто есть на примете?! порекомендуйте Фе ,мож купит?
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REDWHITE_
1469681443
Хороший нап нужен.
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richi
1469686572
К Аленичеву не пойдет. К Луческу пойдет.
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Диктор
1469692001
Ну раз инициатива исходит от агента-то шансы есть.
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ViktorMG
1469694558
А для чего Спартаковская молодёжка и Спартак-2? Ребята начинают очень даже достойно, но не видя стимула резко сбавляют. Тут конечно и сами молодые виноваты, однако отдача от этих команд должна быть побольше.
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