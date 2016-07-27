«Спартак» рассматривает возможность приобретения Карвальо

По информации O Tempo, «Спартак» вернулся к вопросу о приобретении нападающего «Атлетико Минейро» Карлоса Карвальо. Первая попытка заполучить 20-летнего игрока была совершена красно-белыми летом 2015 года, однако тогда руководству столичного клуба не удалось договориться о сумме выкупа.

Как сообщает источник, инициатором сделки является агент Жорже Машадо, представляющий интересы полузащитника Фернандо, перешедшего на прошлой неделе в «Спартак» из «Сампдории». Во время визита в Москву по поводу перехода Фернандо, Машадо попутно порекомендовал красно-белым рассмотреть вопрос с покупкой Карвальо.