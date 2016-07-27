Калитвинцев: «Судьба проверяет «Динамо» на прочность»

Главный тренер «Динамо» Юрий Калитвинцев поделился эмоциями после победного матча четвертого тура ФНЛ против «Балтики» (2:1). По словам наставника, футболисты бело-голубых затратили на игру больше энергии, чем предполагалось. Кроме того, специалист подчеркнул, что нельзя создавать себе проблемы, владея преимуществом.

«У нас радость в раздевалке – у Белорукова родился ребенок. Что касается матча – судьба проверяет нас на прочность. Нельзя допускать до таких сложностей, когда ты имеешь преимущество. Игра очень информативна, мы ее разберем. Посмотрим цифры, встреча, вполне возможно, получилась более энергозатратной, чем должна была.

«Балтика» не удивила – она агрессивно оборонялась, и мы этого ждали. Бечирая прорвет, самое главное, что есть моменты. Надо отметить что и вратарь «Балтики» сыграл отлично», – сказал Калитвинцев.