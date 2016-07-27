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  • Степаненко: «То, что Луческу запрещал, Фонсека требует делать»

Степаненко: «То, что Луческу запрещал, Фонсека требует делать»

27 июля 2016, 00:51
1

Полузащитник «Шахтера» Тарас Степаненко поделился своими впечатлениями от победы над «Янг Бойз» (2:0) в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов.

– Должны были забивать больше. И когда составы были равными. А во втором тайме, когда соперник играл вдесятером, вообще загнали их в штрафную, но мяч не шел в ворота. Видимо, так сложилось, чтобы не расслаблялись. Нужно настраиваться на ответный матч, все-таки это игра на выезде.

– Работает то, что внедряет Фонсека?
– Нужно время, чтобы адаптироваться к футболу Фонсеки. Все-таки шесть лет Луческу говорил одно, на каждой тренировке, в каждой игре что-то разрешал, что-то запрещал... И то, что Луческу запрещал, Фонсека, наоборот, требует это делать опорным полузащитникам на поле. Поэтому немного тяжело и требуется время, чтобы перестроиться. Когда у тебя в голове посеяли мысль, и она долгое время развивалась, очень трудно сходу перестроиться. Может быть, поэтому я еще не совсем чувствую ту игру, которую хочу от себя видеть. Веду к тому, что каждому из нас нужно больше работать, тогда и командная игра станет сильнее. Потому что первые 10-15 минут никто не знает, куда бежать. Вроде бы все тактически отрабатываем, но все равно нужно время, чтобы сыграться. Эти квалификационные матчи Лиги чемпионов очень важны для того, чтобы команда росла. Потому что в матчах чемпионата Украины соперник очень часто сразу садится в оборону, и нужно постоянно атаковать. Дай Бог, будем шаг за шагом прибавлять.

Источник: Terrikon
Лига чемпионов Шахтер Янг Бойз Степаненко Тарас Луческу Мирча
Комментарии (1)
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Kuborg_Ua
1469656232
Молодцы, не смотря на сложившуюся и политическую и социальную ситуацию они не падают духом! Крепкой и большой удачи вам ребята!!!
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